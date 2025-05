Secretários e técnicos participam de curso sobre política de Educação em Tempo Integral

Durante dois dias, secretários de educação municipais e do Estado, técnicos e professores, participam de uma formação continuada sobre a política de Educação em Tempo Integral. O evento acontece nesta quinta-feira, 15, e segue até sexta-feira, 16, na UFRR (Universidade Federal de Roraima), pela manhã e tarde.

A formação é realizada pelas universidades federais da Amazônia, e em Roraima é coordenada pela UFRR. Participam 66 cursistas e este foi o primeiro encontro presencial da formação que iniciou em abril e segue até setembro.

“O curso começou em abril, com formação online. Nós iniciamos o primeiro módulo, que tratou de todos os parâmetros normativos da organização da escola de Tempo Integral no Brasil. Agora vamos aprofundar a concepção que esse programa traz e a forma de elaborar uma política municipal, no caso dos municípios, ou estadual, isso caso não tenham. E caso já tenham uma política local, aperfeiçoá-la”, explicou a coordenadora do programa de formação, Ney Cristina Monteiro de Oliveira, da UFPA (Universidade Federal do Pará).

FORMAÇÃO

Serão abordados temas como “Fundamentos da Educação Integral”, “Elaboração de Políticas de Educação Integral em Tempo Integral e Intersetorialidade”, e haverá ainda exposição dos municípios sobre suas experiências.

Na abertura do encontro, a Escola Estadual de Tempo Integral Maria das Dores Brasil apresentou um trabalho intitulado como “Sala Imersiva”, onde os estudantes pesquisaram sobre savana a lavrado e apresentaram a diferença entre os dois utilizando sons e imagens projetadas na parede.

“A gente faz muitas atividades e essas atividades não ecoam em outros espaços. Então, como nós estamos na universidade, são todas as universidades unidas para tratar da Educação em Tempo Integral. Então, a Educação Básica unida ao Ensino Superior propondo alternativas, medidas, modos de pensar e olhar para a Educação de Tempo Integral. Acredito que fazer essas vozes ecoarem fora do espaço escolar é muito interessante”, destacou a coordenadora pedagógica professora Neivana Lima, que atua na Escola Maria das Dores Brasil.

PETI

O PETI (Programa Escola em Tempo Integral), proposto pelo MEC (Ministério da Educação), fomenta a criação de matrículas em tempo integral (igual ou superior a 7h diárias ou 35h semanais) em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. Isso proporciona a ampliação da jornada de tempo na perspectiva da educação integral e a priorização das escolas que atendem estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica.

O Governo Federal fornece assistência técnica e financeira considerando propostas pedagógicas alinhadas à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Atualmente, a rede estadual de ensino de Roraima possui 14 escolas dentro do Programa Escola em Tempo Integral que atendem juntas, 2.197 estudantes.

“A formação é importante porque fortalece o processo de implementação da política do tempo integral no estado. Além de fortalecer o processo, torna as pessoas conhecedoras de todo o programa e da sistematização do programa e escola em tempo integral”, concluiu a coordenadora do ETI da Secretaria de Educação e Desporto de Roraima, Genilza Cunha.

