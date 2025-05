Criciúma sedia capacitação da Assistência Social para conselheiros tutelares

Foto: Ana Paula Correa/ SAS

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família (SAS) realizou nesta quarta-feira, 15, mais uma rodada de capacitações do novo Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia/CT), desta vez para conselheiros tutelares da região Sul de Santa Catarina.

O curso, que teve mais de 40 participantes, foi realizado na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) e contou com representantes de 12 municípios e 13 conselhos tutelares. Durante a capacitação foram tratados assuntos como as atribuições e conceitos básicos do Conselho Tutelar, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e o Sistema de Informação para Infância e Adolescência (Sipia-CT).

“Capacitar os conselheiros tutelares é fundamental para garantir e os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, já que é no Sipia/CT que são registradas e tratadas as informações sobre esse público”, explica a coordenadora estadual do Sipia CT, Joice Gomes.

O novo sistema Sipia CT foi pensado para melhorar a utilização da plataforma, dando mais agilidade e efetividade ao trabalho dos conselheiros. Ele registra e trata informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A próxima região beneficiada será a que contempla municípios da Amesc.

Mais informações:

Jornalista: Helena Marquardt.

Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família

(48) 3664-0916 e-mail: ascom@sas.sc.gov.br