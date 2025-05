SONORA – Em Nova York, governador apresenta potenciais de SC a investidores e comitiva conhece novas aplicações de IA no Google

No último dia de agenda oficial em Nova York, nesta quarta, 14, o governador Jorginho Mello apresentou o potencial e os diferenciais de Santa Catarina a investidores, conheceu novas tecnologias e no fim do dia viajou a Washington, onde terá agenda com o Banco Mundial nesta quinta, 15. O governador cumpre uma missão oficial aos Estados Unidos entre os dias 12 e 17 de maio, com o objetivo de apresentar o potencial econômico do estado, buscar novos investimentos e fortalecer parcerias e projetos estratégicos nas áreas de tecnologia, infraestrutura viária, mobilidade, agricultura e prevenção a desastres.

O governador participou do seminário Oportunidades no Brasil, promovido pelo jornal Valor Econômico, e falou a investidores, executivos e autoridades públicas, incluindo outros governadores brasileiros. Em sua fala, Jorginho Mello apresentou os diferenciais de Santa Catarina, destacando os altos índices de segurança, desenvolvimento social e econômico, além da vocação empreendedora e tecnológica do estado:

Durante a tarde, a comitiva catarinense realizou uma visita técnica ao escritório da Google, também em Nova York. O encontro teve como foco as aplicações da Inteligência Artificial no setor público.

O secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen, destacou a importância da visita:

Após os compromissos em Nova York, a delegação seguiu para Washington, onde cumpre, nesta quinta-feira, 15, uma extensa agenda com o Banco Mundial e o IFC.

Na sexta-feira, 16, o governador Jorginho Mello terá uma reunião com a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. O retorno da comitiva está previsto para sábado, com chegada em Santa Catarina no domingo, 18. A missão reforça o compromisso do governo catarinense com a internacionalização da economia, a inovação tecnológica e a busca por soluções sustentáveis e estruturantes para o desenvolvimento do estado.