Athletic x Novorizontino; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Athletic x Novorizontino é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (17) às 20h30 hs (horário de Brasília). A partida ttem Athletic mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Athletic x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário, palpites e escalações do jogo da Série B

Pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Athletic e Novorizontino se enfrentam neste sábado, 17 de maio de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), em duelo direto na tabela. O jogo será realizado no Estádio Independência, em Belo Horizonte, e terá transmissão exclusiva pelo Disney+ Premium, que inclui os canais ESPN.

Situação das equipes na tabela

Separados por apenas quatro pontos, Athletic e Novorizontino vivem momentos distintos no campeonato. O Athletic ocupa a 16ª posição, com 6 pontos, apenas um acima do Z-4. A equipe de São João del Rei precisa da vitória para afastar o risco iminente de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada.

Do outro lado, o Novorizontino aparece na 14ª colocação, com 10 pontos, e busca a vitória fora de casa para se aproximar do G-4 da competição. O time paulista tenta embalar na competição após campanha instável nas primeiras rodadas.

Onde assistir Athletic x Novorizontino

Transmissão ao vivo: Disney+ Premium (inclui os canais ESPN)

Palpites dos especialistas

Analistas da ESPN apontam leve favoritismo do time visitante:

André Donke : Athletic 0 x 1 Novorizontino

: Athletic 0 x 1 Novorizontino Paulo Cobos : Athletic 0 x 2 Novorizontino

: Athletic 0 x 2 Novorizontino Rafael Marques: Athletic 1 x 2 Novorizontino

Escalações prováveis

Athletic (técnico: Roger)

O técnico Roger retorna de suspensão e deve manter boa parte da equipe que venceu o Botafogo-SP por 3 a 0 na rodada anterior:

Goleiro : Adriel

: Adriel Defesa : Douglas Pelé, Sidimar, Edson Luiz e Gelado

: Douglas Pelé, Sidimar, Edson Luiz e Gelado Meio-campo : Diego Fumaça, Amorim e Sandry

: Diego Fumaça, Amorim e Sandry Ataque: Costa Neto, Ezequiel e Welinton Torrão

Novorizontino (técnico: Umberto Louzer)

Em busca da formação ideal, Louzer pode promover mudanças no time:

Goleiro : Jordi

: Jordi Defesa : Dantas, Rafael Donato e Patrick

: Dantas, Rafael Donato e Patrick Alas : Rodrigo Soares e Patrick Brey

: Rodrigo Soares e Patrick Brey Volantes : Luís Oyama e Jean Irmer

: Luís Oyama e Jean Irmer Meias e atacantes: Pablo Dyego, Matheus Frizzo e Nathan

Arbitragem

Árbitro principal : Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR)

: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR) Assistentes : Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Weber Felipe Silva (PR)

: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Weber Felipe Silva (PR) VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Considerações finais

Com objetivos distintos, o confronto entre Athletic e Novorizontino promete ser um jogo equilibrado. Enquanto o clube mineiro busca se firmar fora da zona de rebaixamento, o time paulista mira a parte de cima da tabela. Fator casa e momento das equipes podem influenciar diretamente no resultado.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.