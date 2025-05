Faperr recebe visita técnica da Finep e reforça compromisso com a ciência e inovação em Roraima

A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) recebeu nesta semana a visita técnica de representantes da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). A agenda teve como objetivo fortalecer o relacionamento institucional, acompanhar a execução de projetos financiados e discutir novas estratégias de fomento à ciência, tecnologia e inovação no Estado.

Durante a visita, os analistas da Finep, Othon Santos Antunes e Richard Affonso Corrêa, conheceram as instalações da Faperr, dialogaram com a equipe técnica e analisaram os investimentos realizados por meio dos programas Centelha e Tecnova. Segundo eles, a presença da Finep nos estados é essencial para compreender as realidades locais e apoiar o fortalecimento dos ecossistemas de inovação.

O acompanhamento em campo dos projetos “Mecanização da Colheita do Açaí”, coordenado por Carlos Johnatan Coutinho da Silva, e “Dê um ‘UP!’ na sua pele: Use Produtos da Savana Roraima”, coordenado por Eliana Fernandes Furtado, foi um dos principais objetivos da Finep no estado de Roraima. A visita aos participantes do Programa Centelha 2 Roraima reforça a cultura empreendedora e apoia ideias inovadoras em todo o País.

“Roraima tem iniciativas promissoras, e a Faperr vem desempenhando um papel importante no fomento à pesquisa e na articulação com outras instituições. É sempre uma grata surpresa, pois conseguimos vislumbrar os bons projetos que atualmente vêm sendo apoiados com recursos de subvenção, tanto no Centelha quanto no Tecnova”, destacou Othon.

A assessora técnica da Fundação, Jorgeana Silva, ressaltou que a visita marca um momento estratégico para consolidar parcerias e ampliar as ações de incentivo à pesquisa local.

“O encontro técnico foi de grande importância, pois permitiu fortalecer o vínculo entre instituições e acompanhar de perto a execução dos projetos. Além disso, foi essencial para alinhar estratégias, garantir a boa aplicação dos recursos e reafirmar nosso compromisso com o desenvolvimento científico tecnológico em Roraima”, afirmou Jorgeana.

A agenda também contemplou reuniões com representantes de instituições de ensino superior e de órgãos públicos, que apresentaram iniciativas apoiadas por recursos federais e estaduais, além de demandas prioritárias para o avanço da ciência em Roraima.

A visita técnica reforça o compromisso da Faperr com a transparência na gestão dos recursos, a articulação com parceiros estratégicos e o fortalecimento da política estadual de ciência, tecnologia e inovação.

