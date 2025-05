Prefeitura promove pit stop educativo para motociclistas

Ana Lúcia Abranches





Secretaria de Mobilidade Urbana

Colaborou a estagiária Flávia Souza

A Prefeitura de São José dos Campos promove nesta segunda (19), um pit stop exclusivo para motociclistas. A ação acontece das 10h às 12h no Anel Viário, sentido Sul, na baia localizada na altura da Rua Guanahani. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura, por meio do Educamob, responsável pelas ações de educação e conscientização no trânsito, com a Yamaha e a CCR RioSP.

A atividade integra a programação do Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre segurança viária, e reforça o compromisso da administração municipal com a preservação de vidas no trânsito.

Durante a blitz educativa, os motociclistas serão abordados pelos Agentes de Mobilidade para receber orientações sobre segurança viária, com foco no uso correto de equipamentos como capacetes, roupas refletivas e outros itens essenciais para a pilotagem segura.

Além das orientações, os participantes receberão brindes e orientações da CCR RioSP, como antenas corta-linha (que podem ser instaladas na hora), mangas de proteção UV, cordões para chave e outros acessórios de segurança. As antenas corta-linha, por exemplo, são fundamentais para prevenir acidentes envolvendo linhas de pipa com cerol.

A Yamaha realizará uma oficina prática sobre os pontos cegos dos veículos. A atividade incluirá demonstrações com um caminhão da Secretaria de Mobilidade Urbana, que ficará estacionado no canteiro do Anel Viário, onde é realizada a simulação em que os motociclistas podem experimentar a visão do motorista e identificar os pontos cegos dos veículos. A partir daí, são passadas orientações sobre como se posicionar para evitar os pontos cegos e como usar os retrovisores.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de São José dos Campos reforça a importância de atitudes conscientes no trânsito, da manutenção preventiva das motocicletas e do uso de equipamentos adequados – contribuindo diretamente para a redução de acidentes e a preservação de vidas.

Serviço

Evento: Pit Stop Educativo para Motociclistas

Data: Segunda,19 de maio

Horário: Das 10h às 12h

Local: Anel Viário – sentido Sul, baia na altura da Rua Guanahani

Realização: Prefeitura de São José dos Campos – EDUCAMOB

Parceria: Yamaha e CCR RioSP



