Posted on

Foto: Welika Matos/Semuc/PMBV A 14ª ação “Prefeitura com Você” acontece neste sábado, 23, com o tema “Novembro Azul”. O evento será no Cras Silvio Leite, localizado na rua Marieta de Mello Marques, no horário das 8h às 15h. Os moradores terão à sua disposição diversos serviços municipais, como atendimentos de saúde, social, finanças, empreendedorismo, […]