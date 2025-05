Governador Antonio Denarium faz balanço geral da gestão em entrevista

O governador Antonio Denarium realizou, nesta sexta-feira, 16, uma entrevista ao vivo para o Jornal de Roraima 1ª Edição, da Rede Amazônica Roraima, onde fez um balanço geral da gestão durante os quase cinco primeiros meses de 2025, e mais de seis anos de trabalho à frente do Estado.

Entre os assuntos discutidos na entrevista de mais de 10 minutos concedida à jornalista Janara Rodrigues, ele apresentou esclarecimentos e dados sobre os investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, regularização fundiária e funcionalismo público.

No começo da entrevista, o governador reafirmou o compromisso com a população e frisou que, desde o primeiro dia, o Governo de Roraima trabalha –e colhe resultados– pelo crescimento econômico do Estado e pela geração de novas oportunidades de emprego e renda nos mais diversos setores e atividades econômicas.

“Temos os maiores programas sociais e projetos da história de Roraima em segurança pública. Temos os maiores projetos em infraestrutura, que são recuperação de estradas, construção de pontes e asfaltamento de estradas. Na educação, já entregamos mais de 70 escolas totalmente novas, revitalizadas, com novos mobiliários. É dessa forma que nós fazemos gestão: atendendo a toda a população do Estado de Roraima. E os resultados são nítidos, pois estamos nos destacando a nível nacional com os melhores indicadores do Brasil”, ressaltou.

Infraestrutura, educação e segurança pública

O governador destacou na entrevista os resultados que vêm sendo obtidos nos mais de seis anos de Governo, como os projetos de recuperação de estradas, asfaltamento de rodovias e vicinais, bem como a recuperação de mais de 700 pontes em Roraima.

“Só de viaturas, se colocar todos os eixos de política pública, já foram mais de 700 [viaturas], incluindo caminhões, caminhonetes, veículos, motocicletas e ônibus. Ou seja, são investimentos estruturantes. Todos os batalhões da Polícia Militar, as delegacias da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e todo o sistema prisional estão com novas estruturas. E nós temos também uma segurança muito melhor do que quando nós assumimos o governo, e isso são fatos”, frisou o governador.

Factualmente, Roraima registrou uma queda de 16,85% nos crimes de homicídio e feminicídio entre os anos de 2022 e 2023, segundo dados oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No comparativo de 2018 a 2024, o Estado se manteve em 1º lugar nacionalmente na redução de CVLI (Crimes Violentos Letais Intencionais), que incluem homicídio doloso, feminicídio, latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte.

Ascensão econômica

Conforme relembrado por Denarium na conversa com a população, o Estado encontrava-se em falência e possuía uma dívida de cerca de R$ 6 bilhões, cenário esse que mudou com o pagamento de mais da metade desse valor e exploração do potencial econômico de Roraima.

Entre os pontos apresentados pelo chefe do Executivo como destaque para o crescimento econômico estão o sucesso dos trabalhos do Governo para a atração de novos investidores para o Estado, a regularização fundiária que já atingiu a marca de 2 milhões de hectares, o investimento em infraestrutura de vários segmentos, como o Distrito Industrial Governador Aquilino Mota Duarte, que foi totalmente urbanizado.

“A prova disso é que Roraima é o maior crescimento do PIB do Brasil, disparado na frente de outros Estados. Foi divulgado recentemente pelo Banco do Brasil que Roraima é o Estado que teve o maior crescimento da riqueza agrícola do Brasil, nós crescemos 290%. Somos o Estado que mais gera empregos formais. Nossa gestão também foi a que mais gerou empregos formais, que é o saldo entre demissão e contratação com carteira assinada, maior do que 16 anos de gestões anteriores”, pontuou.

Tentativa de desconstrução

Questionado sobre a atual relação com a Assembleia Legislativa de Roraima, o governador Antonio Denarium lamentou o fato de um grupo minoritário de deputados estaduais estarem tentando desconstruir o trabalho realizado pela atual gestão, prejudicando diretamente os benefícios que deveriam chegar à população.

Denarium também reiterou que preza pela política de bom relacionamento, respeitando a harmonia e a independência dos poderes.

“Eu sempre falo: aqueles que trabalham contra o trabalho positivo do Governo estão contra o desenvolvimento do Estado. São aqueles que querem voltar novamente ao caos que era antes, que querem trabalhar com desemprego, com salário atrasado, estimulando deliberadamente a inibir investimentos em Roraima para que haja crescimento econômico. Aqueles que trabalham na base de ataques infundados geram instabilidade e insegurança no Estado”, declarou.

g1 Roraima

Ainda na visita do governador à Rede Amazônica Roraima, o governador Antonio Denarium conversou com o jornalista Caíque Rodrigues, do portal g1 Roraima. Na entrevista, o governador falou um pouco mais sobre a relação com o legislativo estadual.

O chefe do Executivo ressaltou que a maior parte dos deputados apoiam e estão na base do governo do Estado. Além disso, mantém diálogo aberto com os demais parlamentares, dando espaço e fazendo uma gestão compartilhada.

“Mas, acima de tudo, quem é o chefe do executivo é o governador do Estado de Roraima. Fui eleito pela população, a maioria me escolheu no primeiro turno e o meu objetivo é atender melhor a nossa população. Procuramos ter uma gestão técnica de pessoas que tenham capacidade e habilidade para gerir uma secretaria”, disse.

