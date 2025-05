Hospital Municipal Santa Isabel reúne profissionais da saúde em homenagem aos assistentes sociais

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promoveu, nesta sexta-feira (16), uma palestra em homenagem ao Dia Nacional do Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio. O evento reuniu assistentes sociais da Rede Municipal de Saúde, da rede estadual e de hospitais privados, destacando a importância desses profissionais no contexto hospitalar.

A palestra, ministrada pela assistente social Clíssia Soares, abordou o tema ‘A intervenção do Serviço Social nos cuidados paliativos’. A profissional ressaltou a evolução da abordagem dos cuidados paliativos e a relevância do trabalho do assistente social na mediação entre pacientes, familiares e a equipe médica. “O paciente não é só a doença, mas um ser com rede de apoio, que precisa ser acolhido. O Serviço Social atua para garantir esse cuidado integral e humanizado”, afirmou.

A diretora-geral do HMSI, Adriana Lobão, destacou o papel essencial dos assistentes sociais na dinâmica hospitalar. “Esse profissional tem atuação que vai do acolhimento ao suporte jurídico, sendo peça fundamental na assistência ao paciente. A palestra de hoje celebra essa trajetória e reforça nosso compromisso com a interdisciplinaridade”, disse.

O coordenador institucional da Gestão de Pessoas do HMSI, Ricardo Dellane, também homenageou os 21 assistentes sociais que atuam na unidade. “É uma equipe muito importante para o acolhimento dos pacientes e seus familiares, dando assistência integral, garantindo uma comunicação efetiva entre a equipe médica, equipe assistencial, pacientes e familiares. O Hospital Santa Isabel só tem a agradecer aos assistentes sociais pelo trabalho tão bem realizado, com dedicação, zelo e carinho”, ressaltou.

A ação foi organizada pela coordenadora da equipe do Serviço Social do hospital, Maria do Céu Melo Vieira, e contou com a participação de representantes do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, Hospital Clementino Fraga, Instituto Cândida Vargas, Hospital São Luiz, Hospital Arlinda Marques e Unimed João Pessoa.

O evento reforçou o compromisso do HMSI com a valorização dos profissionais de Serviço Social e a importância de sua atuação no cuidado humanizado aos pacientes.