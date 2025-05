Polícia Civil participa de blitz educativa durante campanha contra crimes de exploração sexual infantil

Nesta sexta-feira, 16, a PCRR (Polícia Civil de Roraima) através da DPCA (Delegacia de Proteção de Crianças e ao Adolescentes), em parceria com a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), realizou uma blitz educativa na praça do Centro Cívico. A ação está inserida na programação da Operação Caminhos Seguros, realizada em todo o país pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

A ação também é alusiva à Campanha Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil e contou com a participação do Detran Roraima, Conselho Tutelar, alunos da Escola Estadual Ana Libória e demais instituições da rede de proteção.

De acordo com a delegada titular da DPCA, Jaira Farias, o objetivo é reforçar para a população a importância de participar do combate ao abuso e exploração sexual infantil, e todas as formas de violência.

“É uma das ações preventivas de orientação e educação no sentido do combater a violência sexual contra criança e adolescente, dentro do contexto da Operação Caminhos Seguros, coordenada pela Delegacia de Proteção a Crianças e ao Adolescentes”, disse a delegada.

Ainda segundo Jaira Farias, a Operação Caminhos Seguros segue em Roraima em duas vertentes: preventiva e repressiva. A preventiva prevê palestras nas escolas e outras ações educativas, e a repressiva está voltada às investigações que têm resultado na prisão de investigados por crimes diversos contra crianças e adolescentes.

“As pessoas podem contribuir com denúncias anônimas. Nossa meta é zerar todas as denúncias encaminhadas ao DPCA através do disque 100. Enfim, temos atuado para instaurar inquéritos, concluir investigações, representar por pedido de mandado de prisão, e todos os tipos de ações nesse sentido do combate à violência contra criança e adolescente”, destacou a delegada Jaira.

Durante a blitz educativa, foram distribuídos materiais informativos e repassadas orientações ao público sobre prevenção e canais de denúncia.

Para a chefe de Divisão de Média Complexidade da Setrabes, Gardenya Vieira, a ação é um ato de conscientização à população sobre o crime de violência sexual que vem acontecendo no Estado.

“A ação é uma forma de chamar a atenção da população para o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. No nosso Estado os números são elevados, e a gente precisa mobilizar o poder público, a sociedade civil para o enfrentamento a esse crime”, finalizou.

