América-RN x Santa Cruz-RN; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

América-RN x Santa Cruz-RN: Confira a escala de arbitragem para o duelo da Série D na Arena das Dunas

Neste domingo, dia 18 de maio de 2025, América-RN e Santa Cruz-RN se enfrentam em um dos confrontos mais aguardados da 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal (RN), a partir das 16h30 (horário de Brasília). Além da expectativa pela disputa dentro de campo, a escala de arbitragem já foi definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e traz nomes locais para comandar o clássico potiguar.

O árbitro central escolhido para o confronto é Leonilson Fernandes Trigueiro Filho, profissional da Federação Norte-rio-grandense de Futebol, que terá a responsabilidade de garantir a justiça dentro de campo durante os 90 minutos. Os assistentes que o acompanham são Matheus Lacerda Lemos e Débora Rayane Fernandes Martins, ambos também do Rio Grande do Norte, enquanto Diego Leonardo de Lima Santana Coutinho atuará como quarto árbitro, pronto para substituir qualquer membro da equipe caso necessário.

Arbitragem local para um clássico regional

A escolha de uma arbitragem local reforça o compromisso da CBF em manter a proximidade e o conhecimento da dinâmica regional no Brasileirão Série D. A experiência de Leonilson Trigueiro Filho e seus assistentes será fundamental para administrar a partida, que promete ser disputada e carregada de emoções, já que América-RN e Santa Cruz-RN buscam a vitória para se firmar entre os líderes do grupo.

Itabirito x Uberlândia; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Horizonte FC x SOUSA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

América-RN busca reação e foco total

O América-RN vem de uma derrota recente na competição e quer aproveitar o fator casa para reagir. Sob comando do técnico Souza, o time está focado em corrigir erros e evitar surpresas diante de um adversário tradicional da capital potiguar. Souza tem pedido atenção máxima dos seus jogadores para manter o domínio da partida e garantir os três pontos diante da torcida na Arena das Dunas.

Santa Cruz-RN mira mais um resultado positivo

Por sua vez, o Santa Cruz-RN chega motivado para o duelo, buscando conquistar pontos importantes fora de casa. O time sabe da força do rival, mas aposta no trabalho coletivo e na experiência da equipe para surpreender o América-RN. O jogo na Arena das Dunas será uma prova de fogo para os visitantes, que têm mostrado evolução na Série D e sonham com a classificação.

Informações da partida

Jogo: América-RN x Santa Cruz-RN

América-RN x Santa Cruz-RN Competição: Campeonato Brasileiro Série D – 5ª rodada

Campeonato Brasileiro Série D – 5ª rodada Data: 18 de maio de 2025

18 de maio de 2025 Horário: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Casa de Apostas Arena das Dunas, Natal (RN)

Casa de Apostas Arena das Dunas, Natal (RN) Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN) Assistentes: Matheus Lacerda Lemos (RN) e Débora Rayane Fernandes Martins (RN)

Matheus Lacerda Lemos (RN) e Débora Rayane Fernandes Martins (RN) Quarto Árbitro: Diego Leonardo de Lima Santana Coutinho (RN)

Onde acompanhar

Os torcedores que não puderem comparecer ao estádio podem acompanhar o jogo pelas transmissões oficiais, além de acompanhar as atualizações pelo ge RN e redes sociais dos clubes. A expectativa é de um grande espetáculo, com muita garra e emoção até o apito final.

Tags: América-RN, Santa Cruz-RN, Série D 2025, Brasileirão Série D, arbitragem Série D, Arena das Dunas, futebol potiguar, escala de arbitragem

Barcelona-BA x Jequié; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Juazeiro x União-TO; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.