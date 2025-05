Prefeitura realiza ação conjunta com o Governo do Estado e beneficia moradores da Comunidade Aratu

Dezenas de moradores da Comunidade do Aratu, localizada em Mangabeira VIII, acordaram cedo neste sábado (17) para aproveitar os serviços disponibilizados pela Prefeitura de João Pessoa, através do ‘Procon-JP no Seu Bairro’. A ação foi realizada em parceria com o Governo do Estado, através da Fundação PB Saúde, que disponibilizou uma série de serviços para a população.

“Realizamos uma ação conjunta Prefeitura e Governo do Estado disponibilizando para a Comunidade do Aratu atendimento jurídico gratuito e serviços de saúde. Com a nossa estrutura no micro ônibus conseguimos ofertar todos os serviços do Procon, como abertura de reclamação ou denúncia, trazendo o poder público mais próximo à comunidade, para quem mais precisa. Nossa estimativa é atender uma média de público entre 100 e 120 pessoas unindo todos os serviços”, explicou o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), Júnior Pires.

Jhony Bezerra, superintendente da Fundação PB Saúde, falou sobre a importância da parceria. “É uma parceria importante, onde o Governo do Estado e a Prefeitura ficam mais próximos da comunidade. Nosso objetivo é levar serviços de saúde para atender a comunidade com atendimentos médicos, pediatra, ginecologista, cirurgia geral, atendendo também na parte de exames laboratoriais, agendamento de consultas, cirurgias, fazendo com que o sistema de saúde possa estar mais próximo da comunidade”.

O secretário executivo da Participação Popular, Thiago Diniz, também participou da organização do evento. “É muito importante essa ação conjunta com esforços somados da Prefeitura e do Governo do Estado. Nós da Participação Popular auxiliamos na parte da mobilização popular, identificando as lideranças locais, os conselheiros do ‘Programa Você Prefeito’ fazendo essa convocação para que o máximo de pessoas pudessem ser beneficiadas, afinal estamos disponibilizando serviços do Procon e da Saúde dentro da comunidade. É uma oportunidade única, agilizando a vida do cidadão que nem sempre dispõe de tempo de se cuidar integralmente”.

É o caso do pedreiro Francisco Humberto de Oliveira, que veio ao evento para um atendimento no ônibus itinerante do Procon-JP. “Vim tentar resolver dois problemas no Procon. O primeiro é sobre um empréstimo que fiz faz um ano e está vindo com descontos muito altos e quero renegociar. O outro é sobre uma compra que fiz e atrasou e agora não consigo mais pagar”, relatou.

Já a estudante Manuella Alcântara veio com interesse de cuidar da saúde. Fiz os exames de sangue, hemograma e encaminhamento para consulta com a ginecologista. “Achei ótimo participar, porque agiliza a nossa vida quando tem vários serviços de saúde concentrados num só lugar”.

Assistência móvel – Atendimento do ‘Procon-JP no Seu Bairro’, além de abertura de reclamação, denúncia e processo administrativo, disponibiliza consulta gratuita ao Serasa, dispondo da mesma estrutura da sede localizada na Avenida Pedro I, 382, com equipe de consultores jurídicos tirando dúvidas e dando orientações. O serviço está à disposição de entidades civis e órgãos públicos, basta procurar a Secretaria e realizar o agendamento.