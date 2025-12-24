IMA divulga relatório de balneabilidade referente à semana de 22 a 26 de dezembro de 2025

Foto: Ricardo Trida / SECOM

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 7 com as informações referentes à semana de 22 a 26 de dezembro de 2025. De acordo com as amostras coletadas nos 259 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 196 estão próprios para banho, o que representa 75,68%. Em Florianópolis, dos 87 pontos analisados, 64 estão adequados para banho, o que equivale a 73,56%.

Todas informações e considerações técnicas do relatório podem ser conferidas na íntegra aqui.

No site as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

Legislação

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade é regulamentado pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 274/2000, que estabelece critérios para a classificação das praias como próprias ou impróprias para banho, baseado na concentração da bactéria Escherichia coli.

A água é considerada:

Própria: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros.

quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros. Imprópria: quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, for superior que 800 Escherichia coli por 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros.

Atenção, banhistas!



O banho de mar não é recomendado nas primeiras 24 a 48 horas após chuvas intensas, nem nas áreas próximas à saída de canais ou galerias de águas pluviais. Durante e após períodos de chuva, a água que escoa pelas ruas pode carregar resíduos, sedimentos e outros contaminantes, que acabam chegando ao mar e comprometendo a qualidade da água para banho.

Essas condições podem aumentar a presença de bactérias e microrganismos, representando riscos à saúde, como irritações na pele, conjuntivites e infecções gastrointestinais.

Para garantir um banho seguro, recomenda-se:

Evitar o mar logo após chuvas fortes;

Preferir áreas mais afastadas de saídas de drenagem pluvial;

Consultar o monitoramento de balneabilidade do IMA, atualizado semanalmente no verão e mensalmente no restante do ano.

Cronograma



O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio de coletas garantindo transparência e publicidade ao processo. Assim, qualquer cidadão pode acompanhar quando será realizada a coleta em cada ponto, além das datas previstas para a emissão e divulgação dos relatórios.

Divulgação

À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/ e no Aplicativo CBMSC Cidadão.

Para acompanhar os resultados das coletas, basta clicar na bandeirinha do ponto de interesse e conferir no mapa do site o status da propriedade do ponto e a data da última coleta realizada no local.

O site também possui o menu histórico, um espaço de pesquisa onde é possível acessar localização, datas, horários, condições do vento, maré, entre outras informações que são registradas no momento da coleta e o histórico dos resultados da condição própria ou imprópria de cada ponto amostrado.

De outubro a março, o IMA realiza semanalmente o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses e, às sextas-feiras, divulga um release com o balanço da semana. Quando a sexta-feira coincide com feriado ou ponto facultativo, a publicação é antecipada. Já entre abril e setembro, tanto a pesquisa quanto a divulgação passam a ser mensais.