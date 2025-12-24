ENTRETENIMENTO

Após sete altas seguidas, dólar cai 0,95% e fecha em R$ 5,53

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Após sete altas seguidas, dólar cai 0,95% e fecha em R$ 5,53

Por MRNews

Após vários dias de turbulência, o mercado financeiro teve um dia de trégua. O dólar caiu quase 1% depois de sete altas consecutivas. A bolsa de valores recuperou os 160 mil pontos e fechou no nível mais alto em oito dias.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (23) vendido a R$ 5,531, com queda de R$ 0,053 (-0,95%). A cotação iniciou o dia estável, mas despencou a partir das 11h30, quando o Banco Central (BC) interveio no câmbio, e o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou o cancelamento de uma entrevista que concederia a um portal de notícias.

Nesta terça, o BC vendeu US$ 500 milhões dos US$ 2 bilhões oferecidos em leilão de linha, quando a autoridade monetária vende dólares das reservas internacionais com o compromisso de comprar o dinheiro mais tarde. Apesar da queda desta terça, a moeda estadunidense sobe 3,69% em dezembro. A divisa cai 10,5% em 2025.

Multa por falta de CBS e IBS em notas é suspensa no início de 2026

Anvisa proíbe venda de remédios da Needs e da Bwell

O mercado de ações teve um dia de recuperação. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 160.486 pontos, com alta de 1,46%. O indicador atingiu o melhor nível desde o último dia 15.

Tanto fatores políticos como econômicos interferiram no mercado. Além do cancelamento da entrevista de Bolsonaro, a divulgação da prévia da inflação oficial em dezembro ajudou a bolsa de valores. O IPCA-15 ficou abaixo das expectativas para o mês e fechou 2025 em 4,41%, dentro da meta de inflação.

No caso do dólar, além dos fatores políticos, a atuação do Banco Central pressionou o câmbio para baixo. O leilão de linha fornece liquidez para o mercado, ajudando a atender à demanda de empresas que remetem lucros e dividendos para o exterior no fim de ano.

* com informações da Reuters

Compras de última hora agitam comércio popular em São Paulo

Orçamento 2026 traz corte de quase R$ 500 milhões para universidades

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Lula e ministros acompanham desfile; público entoa “sem anistia”

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Aos gritos de “sem anistia” e “soberania não se negocia”, por parte do público, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu neste domingo (7) o desfile cívico-militar do Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O evento começou por volta das 9h20. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social […]
ENTRETENIMENTO

Moraes manda PGR se manifestar sobre operação policial no Rio

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (28) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste, no prazo de 24 horas, sobre o pedido do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) para que o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, preste informações sobre a Operação Contenção, […]
ENTRETENIMENTO

Seleção feminina de vôlei sofre, mas bate Canadá na Liga das Nações

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A seleção feminina de vôlei alcançou a segunda vitória na segunda semana da Liga das Nações. Nesta sexta-feira (20), em Istambul, na Turquia, as brasileiras derrotaram o Canadá por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/23 e 25/23. Apesar do placar, a partida foi sofrida, com as canadenses ficando à frente em momentos […]