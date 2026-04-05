Resultado preliminar da banca de heteroidentificação do IFSP 2026.1 é adiado – IFSP

Nova data será informada em breve pela organização da seleção

A Fundação CEFETMINAS informa que o resultado preliminar da banca de heteroidentificação do processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos do Instituto Federal de São Paulo no 1º semestre de 2026, previsto para divulgação nesta terça-feira (23/12/2025), não será publicado nesta data.

Segundo a Fundação, a nova data para a divulgação dessa etapa do certame será anunciada em breve nos canais oficiais do processo seletivo. As pessoas candidatas devem acompanhar as atualizações para não perder os próximos prazos.