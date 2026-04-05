Boa Vista e Roraima Notícias

Polícia Civil reforça segurança do Réveillon 2026 no Parque Anauá  

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Polícia Civil reforça segurança do Réveillon 2026 no Parque Anauá  

Para garantir a tranquilidade e a segurança da população durante as festividades de fim de ano, a PCRR (Polícia Civil de Roraima) irá reforçar o esquema de segurança no Réveillon 2026, que será realizado no Parque Anauá. A atuação estará concentrada no 1º DP (Distrito Policial).

Durante todo o evento, equipes de policiais civis serão mobilizadas e atuarão de forma integrada com as demais forças de segurança pública, com o objetivo de prevenir crimes e assegurar uma resposta rápida e eficiente a qualquer ocorrência.

De acordo com a delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda de Moura Viana, a integração entre as instituições é essencial para o sucesso do planejamento.

“O evento contará com a presença integral de todas as forças de segurança, especialmente com a Polícia Civil, que vai contar com a estrutura reforçada no 1º Distrito Policial”, disse a delegada-geral.

Ela informou que a meta é atender toda a região, os entornos do 1 º DP e suas áreas de circunscrição, bem como a festa específica do Parque Anauá.

“A atuação conjunta das forças de segurança é fundamental para garantir um ambiente seguro à população, permitindo que todos possam celebrar a chegada do novo ano com tranquilidade”, destacou a delegada-geral Darlinda.

Segundo a delegada-geral, o 1º DP, que já trabalha com esquema de plantão, será reforçado e ficará responsável pelo registro de ocorrências nas áreas de sua circunscrição, especificamente porque será a região com maior fluxo de pessoas durante as festividades, dentro e fora do Parque Anauá.

O esquema contará ainda com o reforço operacional do GRT (Grupo de Resposta Tática), que atuará no patrulhamento e no pronto atendimento a situações que demandem intervenção especializada, dentro do Parque Anauá.

Orientações para garantir mais segurança

A delegada-geral reforçou ainda a importância da colaboração da população, orientando que os frequentadores adotem cuidados básicos durante o evento.

“Sempre orientamos redobrar os cuidados, principalmente em relação aos aparelhos de dispositivos eletrônicos que você está levando para a festa, de preferência que deixe em casa. Ou em um local seguro e que não seja no interior de veículos. Se a pessoa levar para dentro da festa, redobre os cuidados em relação à posse e à propriedade desse seu bem, para evitar furtos ou perdas do aparelho que hoje leva muito das nossas identificações, como cartões de crédito e outros aplicativos que podem somar prejuízos”, ressaltou.

Em relação ao consumo de bebidas alcóolicas, a delegada-geral recomenda a descrição, a moderação no consumo desse tipo de substâncias em razão do envolvimento em relação a crimes como acidentes, embriaguez ao volante, que “acabam estragando o brilho da festa”.

Caso o cidadão for viajar e precisar pegar a estrada, as orientações da delegada-geral são, também para redobrar os cuidados.

“Sempre a verificar todas as condições do veículo, inclusive a condição dos pneus e do motor, e não consumir bebida alcoólica na condução de veículo automotor, para, assim, evitar tragédias envolvendo sua família e terceiros, que não estejam envolvidos na situação. Então, todo cuidado é pouco, as festas são para trazer alegria, para somar e não para trazer tristeza nesse fim de ano”, finalizou

O post Polícia Civil reforça segurança do Réveillon 2026 no Parque Anauá   apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
Boa Vista e Roraima Notícias

Governo de Roraima nomeia 95 novos policiais penais e reforça sistema prisional com 800 servidores

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Roraima oficializou, nesta sexta-feira, 26, a nomeação de 95 novos policiais penais para compor o quadro da Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania). Com isso, o sistema prisional do Estado passa a contar com 800 servidores ativos, consolidando o maior efetivo da história da pasta. A posse dos novos policiais penais está […]
Boa Vista e Roraima Notícias

A Secretaria de Gestão Estratégica e Administração informa que, a partir desta quinta-feira, 5 de março de 2026

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Secretaria de Gestão Estratégica e Administração informa que, a partir desta quinta-feira, 5 de março de 2026, todas as unidades administrativas da pasta passam a funcionar integralmente no novo endereço institucional, localizado na região central de Boa Vista. A mudança ocorre após a inauguração da nova sede da Segad, realizada pelo Governo de Roraima […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Produtores já podem se inscrever para o Projeto Grãos Roraima 2025/2026  

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Roraima, por meio do Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural), abriu nesta segunda-feira, 1º de setembro, as inscrições para o Projeto Grãos Roraima 2025/2026, iniciativa que visa fortalecer a agricultura familiar e indígena em todo o Estado, com foco no cultivo de milho e feijão de pequenos produtores. Os interessados […]