Polícia Civil reforça segurança do Réveillon 2026 no Parque Anauá  

Para garantir a tranquilidade e a segurança da população durante as festividades de fim de ano, a PCRR (Polícia Civil de Roraima) irá reforçar o esquema de segurança no Réveillon 2026, que será realizado no Parque Anauá. A atuação estará concentrada no 1º DP (Distrito Policial).

Durante todo o evento, equipes de policiais civis serão mobilizadas e atuarão de forma integrada com as demais forças de segurança pública, com o objetivo de prevenir crimes e assegurar uma resposta rápida e eficiente a qualquer ocorrência.

De acordo com a delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda de Moura Viana, a integração entre as instituições é essencial para o sucesso do planejamento.

“O evento contará com a presença integral de todas as forças de segurança, especialmente com a Polícia Civil, que vai contar com a estrutura reforçada no 1º Distrito Policial”, disse a delegada-geral.

Ela informou que a meta é atender toda a região, os entornos do 1 º DP e suas áreas de circunscrição, bem como a festa específica do Parque Anauá.

“A atuação conjunta das forças de segurança é fundamental para garantir um ambiente seguro à população, permitindo que todos possam celebrar a chegada do novo ano com tranquilidade”, destacou a delegada-geral Darlinda.

Segundo a delegada-geral, o 1º DP, que já trabalha com esquema de plantão, será reforçado e ficará responsável pelo registro de ocorrências nas áreas de sua circunscrição, especificamente porque será a região com maior fluxo de pessoas durante as festividades, dentro e fora do Parque Anauá.

O esquema contará ainda com o reforço operacional do GRT (Grupo de Resposta Tática), que atuará no patrulhamento e no pronto atendimento a situações que demandem intervenção especializada, dentro do Parque Anauá.

Orientações para garantir mais segurança

A delegada-geral reforçou ainda a importância da colaboração da população, orientando que os frequentadores adotem cuidados básicos durante o evento.

“Sempre orientamos redobrar os cuidados, principalmente em relação aos aparelhos de dispositivos eletrônicos que você está levando para a festa, de preferência que deixe em casa. Ou em um local seguro e que não seja no interior de veículos. Se a pessoa levar para dentro da festa, redobre os cuidados em relação à posse e à propriedade desse seu bem, para evitar furtos ou perdas do aparelho que hoje leva muito das nossas identificações, como cartões de crédito e outros aplicativos que podem somar prejuízos”, ressaltou.

Em relação ao consumo de bebidas alcóolicas, a delegada-geral recomenda a descrição, a moderação no consumo desse tipo de substâncias em razão do envolvimento em relação a crimes como acidentes, embriaguez ao volante, que “acabam estragando o brilho da festa”.

Caso o cidadão for viajar e precisar pegar a estrada, as orientações da delegada-geral são, também para redobrar os cuidados.

“Sempre a verificar todas as condições do veículo, inclusive a condição dos pneus e do motor, e não consumir bebida alcoólica na condução de veículo automotor, para, assim, evitar tragédias envolvendo sua família e terceiros, que não estejam envolvidos na situação. Então, todo cuidado é pouco, as festas são para trazer alegria, para somar e não para trazer tristeza nesse fim de ano”, finalizou

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