Governo de Roraima realiza entrega de 120 melhorias habitacionais em Rorainópolis

O Governo de Roraima entregou neste sábado, 10, um total de 120 melhorias habitacionais pelo programa Aqui Tem Morar Melhor, beneficiando diretamente famílias de baixa renda em Rorainópolis.

Desde que foi criado em 2021 para atender melhorias em residências de famílias carentes em todo o estado, o programa coordenado pela Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima) já recebeu 7 mil inscrições e já beneficiou mais de 3 mil famílias em 10 municípios de Roraima, incluindo 42 bairros da capital Boa Vista.

Durante a cerimônia, o governador Antonio Denarium destacou o foco do programa Aqui Tem Mora Melhor em atender famílias em situação de vulnerabilidade, com critérios claros de prioridade.

“O valor de R$ 8 mil, no ano passado era R$ 7 mil, é destinado a famílias de baixa renda que tenham mulheres como chefes de família, ou vítimas de violência, além de pessoas idosas ou com deficiência. É o Governo do Estado levando benefício para quem mais precisa. Parabenizo mais uma vez toda a equipe da Codesaima pelo trabalho realizado”, afirmou o governador.

Cada residência contemplada recebe até R$ 8 mil em recursos estaduais para melhorias. Os beneficiários têm autonomia para definir as reformas em suas casas, que podem incluir instalação de cerâmica, forro de PVC, reparos em banheiros, sistemas hidráulicos ou elétricos, entre outras opções.

A presidente da Codesaima, Maria Dantas, reforçou que o programa busca gerar melhorias habitacionais de forma direta, com obras de reforma e revitalização.

“Estamos aqui por determinação do nosso governador, atendendo o interior do estado com atenção especial ao déficit habitacional. As casas reformadas recebem sala, cozinha, banheiros e parte elétrica e hidráulica. Só em Rorainópolis, 120 famílias já estão com obras prontas”, explicou.

Ela também anunciou que o município está concorrendo ao prêmio nacional de habitação com base nas boas práticas do programa.

“Fomos premiados no Paraná e agora Rorainópolis, junto com Caracaraí, concorre em setembro ao prêmio nacional na Paraíba. A iniciativa gera emprego, renda e movimenta a economia local com o uso de empresas do próprio município. Já são mais de 36 empresas cadastradas no chamamento público”, completou.

Duas moradoras beneficiadas pelo programa relataram os impactos positivos na qualidade de vida. Iraneide Lopes dos Santos destacou a transformação de sua residência.

“Minha casa precisava muito de reforma. Chegaram na hora certa. Pintaram tudo, trocaram o forro e uma porta. Agora está linda, confortável e acolhedora. Agradeço a todos que contribuíram”, disse emocionada.

Já Maria da Luz Ferreira ressaltou a importância do apoio recebido. “Chegou no momento certo, eu não tinha condições de fazer. Melhorou tudo na minha casa. Nota 10. Estou esperando o governador para ver a obra que foi feita. Muito obrigada”, declarou.

Além da entrega de melhorias habitacionais proporcionadas pelo projeto Aqui Tem Morar Melhor, a solenidade em Rorainópolis incluiu também uma série de ações sociais realizadas no município, com a entrega de 20 títulos definitivos urbanos pelo programa Aqui Tem Dono, cartões do Colo de Mãe e unidades do programa Rede do Bem. As iniciativas fazem parte de uma agenda integrada de fortalecimento da cidadania e inclusão social no interior do estado.

