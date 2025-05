Projeto de inovação em produção de tilápia será apresentado pela Epagri em Itajaí na próxima segunda

Projeto se propõe a aumentar o rendimento de filé de tilápia – Foto: Aires Mariga / Epagri

Aumentar o rendimento de filé por peixe capturado e, consequentemente, a renda do produtor de cultivo, é um desafio contínuo para a pesquisa em aquicultura, que conta agora com técnicas inovadoras, como a edição de genoma para funções específicas do peixe. Mas para que a pesquisa avance é preciso investimento. É aí que entram as parcerias para financiar projetos como o que será apresentado, na próxima segunda-feira, 19, na Estação Experimental da Epagri em Itajaí e na unidade avançada do Centro de Desenvolvimento de Aquicultura e Pesca (Epagri/Cedap) no município.

O projeto Edição genômica de tilápias da linhagem Epagri SC é uma parceria entre a Epagri/Cedap e a Embrapa Pesca e Aquicultura, em Palmas (TO), com recursos de emendas parlamentares. O pesquisador e engenheiro-agrônomo André Luis Tortato Novaes, gerente da Epagri/Cedap, explica que a técnica consiste em descobrir que gene é responsável pelo crescimento muscular do peixe, e qual gene faz com que o crescimento cesse.

“Desta forma poderemos acionar ou desligar o gene para que o crescimento continue, e testar até que ponto este crescimento é possível, já que existe um limite biológico da espécie”, esclarece. Atualmente, graças às pesquisas de melhoramento genético realizada pela Epagri/Cedap, o rendimento de filé de tilápia subiu de 33kg por 100kg de peixe para 38kg. E há espaço para crescer ainda mais, como já aconteceu com outras espécies em que a técnica inovadora foi utilizada, como em bovinos.

Investimento em pesquisa tem retorno garantido

No evento de segunda, estarão presentes a chefe geral da Embrapa Pesca e Aquicultura, Danielle de Bem Luiz, o presidente da Epagri, Dirceu Leite, o secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, e o Secretário Executivo de Aquicultura e Pesca, Tiago Bolan Frigo. Também foi convidada a bancada catarinense, deputados e senadores que estão financiando o projeto e apoiando a ciência para produção de alimentos.

“É uma forma de dar o retorno sobre o investimento que está sendo feito e as pesquisas que já foram realizadas para melhorar a renda e a qualidade de vida do produtor catarinense”, afirma André. O projeto, que tem duração de dois anos (2024-2026), está na fase de estruturação – aquisição de equipamentos para montar o laboratório em Itajaí, além de veículos, contêiner adaptado e tanques, que virão do Tocantins.

Após a apresentação do projeto e uma visita às instalações da Epagri/Cedap, onde são realizados os experimentos com alevinos de tilápia, serão servidos pratos à base do peixe no Centro de Treinamento da Epagri em Itajaí (Cetrei).

Por Renata Rosa, jornalista bolsista da Epagri/Fapesc

