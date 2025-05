UEMS na Comunidade leva cidadania a milhares de moradores do São Conrado e região  – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Atendimentos foram realizados na manhã de sábado na Escola Estadual Eliá França Cardoso

Com a participação de milhares de moradores do bairro São Conrado e região, a 25ª edição do UEMS na Comunidade realizada neste sábado (17) foi um sucesso. O programa, que já impactou a vida de mais de 100 mil pessoas em todo o Estado, contou com a presença do governador Eduardo Riedel e da primeira-dama Mônica Riedel, além da prefeita Adriane Lopes e de representantes do Legislativo municipal, estadual, federal e lideranças locais.

Para o governador – que aproveitou para se vacinar contra a gripe durante o evento – o UEMS na Comunidade é um programa que aproxima as pessoas, possibilitando levar serviços a quem mais precisa. “É uma ação fantástica. Reúne ciência, conhecimento, serviços de cidadania e tudo com a facilidade de estar próximo ao cidadão. Lembro do início, quando o reitor Laercio trouxe a proposta de percorrer os municípios. Hoje só posso dizer que tenho muito orgulho da nossa Universidade Estadual que sai da sala de aula, discute os problemas da comunidade, da Rota Bioceânica, da Ciência e Tecnologia, enfim, de inúmeras ações tão necessárias para do desenvolvimento do nosso Mato Grosso do Sul”.

A coordenadora do programa, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, Erika Kaneta Ferri, reforçou o compromisso em compartilhar conhecimento e recursos com a sociedade. “Nosso compromisso é seguir como uma universidade inclusiva, atuante nas demandas sociais e que contribua cada vez mais para o desenvolvimento regional, fortalecendo os laços entre comunidade acadêmica e a população sul-mato-grossense”.

De acordo com o reitor da UEMS, Laércio de Carvalho, o papel transformador da iniciativa é o que move a comunidade acadêmica. “Nossa missão enquanto instituição pública vai além de formar bons profissionais, mas também o de promover, por meio do acesso ao conhecimento, um impacto positivo na melhoria da qualidade de vida para todos. Quero agradecer a cada um que participou desta edição e dizer que essa união faz a força da UEMS, nossa universidade pública, gratuita e de qualidade”.

Toda a programação contou com acessibilidade linguística oferecida por meio da Divisão de Inclusão Educacional da UEMS. Durante o evento, acadêmicos e professores dos cursos de História, Administração Pública, Letras, Medicina, Psicologia, Geografia, Ciências Biológicas, Fonoaudiologia e Turismo ofereceram atividades como quiz; orientações de saúde; jogos didáticos; ações de comunicação, fala e linguagem para crianças; educação ambiental; arteterapia; pintura e contação de histórias; jogos e oficinas sobre cultura africana; apresentação de poemas de autores sul-mato-grossenses; jogos lúdicos sobre Gestão Pública; e divulgação das formas de ingresso na UEMS, cursos e bolsas-auxílio.

Parcerias que fazem a diferença

A ampliação das parcerias vem consolidando cada vez mais a credibilidade das ações desenvolvidas pelo “UEMS na Comunidade”, em benefício da população sul-mato-grossense. A 25ª edição contou com apoio do Governo do Estado, por meio das secretarias estaduais (Casa Civil, Setesc, SES, Sead, Segov, Sejusp, SEC, Setdig, Agems, Procon, Hemosul, Detran, Funtrab, Agraer), Prefeitura de Campo Grande (Sesau, Agetran, Subea, Sear, Guarda Municipal, SAS, FAC), Águas Guariroba, Anoreg, Instituto Nelson Wilians, Energisa, Casa Rosa e Casa Azul.

O diretor do Instituto de Identificação do Estado, Daniel Ferreira de Freitas, informou que as senhas esgotaram rapidamente. “Nós somos parceiros da UEMS e pensando nesse atendimento trouxemos a quantidade máxima de peritos, atendentes. Mesmo assim, a procura foi grande. Desde quando iniciou, em janeiro de 2024, já emitimos mais de 400 mil novos documentos. Quem ainda não conseguiu o novo RG pode agendar pelo site da Sejusp. Está disponível para os 79 municípios”, afirmou.

A moradora Claudia Isaias Mendes, foi em buscar do RG e levou a família para participar das ações. “Quando recebi o panfleto falando desse UEMS na Comunidade, já combinei com meus filhos. Consegui tirar o RG e passei por outras orientações. Só tenho a agradecer, porque a vida da gente é tão corrida e esses programas ajudam muito nossa vida”.

O gerente de inovação e relações institucionais do Instituto Nelson Wilians (INW), William Ruiz, disse que a participação no UEMS na Comunidade foi importante para transformar vidas por meio da Justiça. “Trabalhar ao lado da UEMS nos permite construir pontes sólidas com a comunidade local. Mais do que oferecer serviços, estamos promovendo pertencimento, confiança e transformação social”.

Acadêmica do curso de Agronomia, Jessica Gomes Muniz, disse que foi a primeira vez que participou do programa. “Estava um pouco nervosa, mas gostei de compartilhar o conhecimento que recebemos na universidade. Também distribuímos brindes de plantas para as pessoas levarem para casa. Estou muito orgulhosa de ver a importância do nosso trabalho”.

O jovem Kauã Ferreira, passou pelo atendimento do curso de Medicina e fez o teste de tipagem sanguínea. “Gostei bastante. Descobri que meu sangue é receptor e doador universal. Fui em outros stands, joguei quebra-cabeça, aprendi mais sobre muita coisa. Valeu o passeio”.

Conforme os servidores do Mais Social, Renata Liscano e Marcio Saraiva, houve muita procura por orientações de como receber o auxílio. Segundo eles, o UEMS na Comunidade mostra o interesse público por aquele que está lá na ponta: a sociedade vulnerável que pode contar com o auxílio bem pertinho de casa.

E a liderança da região do Lagoa, Eunice Targino da Silva, que mora próximo a escola, mobilizou os moradores. “Atendimento foi excelente. Trouxe muita gente pra tirar RG, fazer atendimento de saúde da mulher e do homem, criançada para aproveitar as brincadeiras, nossos jovens para pesquisar sobre as profissões. Nossa comunidade foi muito beneficiada com a vinda do UEMS na Comunidade”.

Shirley dos Santos ficou sabendo da ação por meio da internet e correu para aproveitar. “Vi essa semana e já me organizei. Nós viemos pra vacinação da gripe, mas vamos aproveitar pra dar uma olhadinha nos outros serviços também”. As amigas Rebeca e Rute estavam pesquisando sobre a saúde dos animais. Elogiaram muito a apresentação do Planetário Órion e correram para aproveitar e brincar na estrutura fornecida pela Fundesporte.