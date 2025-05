Polícia Militar de Roraima lança Operação Atentos no Sul do Estado

A Polícia Militar de Roraima lançou oficialmente, na tarde dessa sexta-feira, dia 16, na Vila Novo Paraíso, município de Caracaraí, a Operação Atentos. A iniciativa é coordenada pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI), com atuação das 3ª e 6ª Companhias Independentes de Polícia Militar de Fronteira (CIPMFron).

As unidades abrangem os municípios de Caracaraí (incluindo a Vila Novo Paraíso, conhecida como “Km 500”), São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Caroebe e Rorainópolis, além das rodovias BR-174, BR-210 e BR-432.

A operação tem caráter preventivo e repressivo, com foco na desarticulação de atividades criminosas, especialmente o tráfico de drogas e armas, a captura de foragidos da Justiça e a repressão a crimes em flagrante. Um dos principais objetivos é combater diretamente as rotas utilizadas por organizações criminosas para sustentar suas práticas ilegais.

Segundo a comandante do Comando de Policiamento do Interior, tenente-coronel Ingrid Bezerra, a escolha da Vila Novo Paraíso para o lançamento se deu por se tratar de uma posição estratégica.

“Escolhemos este local aqui, no Sul, por ser uma posição estratégica. Temos acesso direto às BRs 174, 432 e 210, o que facilita a mobilidade e o alcance operacional das nossas guarnições”, explicou.

As ações da Operação Atentos estão sendo conduzidas pelas companhias localizadas nos próprios municípios e não têm prazo para serem encerradas. O reforço no policiamento inclui abordagens, barreiras policiais, patrulhamento intensificado e cumprimento de mandados, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança nas comunidades envolvidas.

