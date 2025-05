Advogado é preso em flagrante em Boa Vista por pornografia infantil

Foto: Divulgação/PCRR



Um advogado, de 47 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 15, no bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista, por pornografia infantil. Ele é suspeito de armazenar material envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes.

Conforme a Polícia Civil de Roraima, as investigações tiveram início a partir de uma denúncia recebida pela Guarda Civil Municipal, feita por uma mulher que se apresentou como “garota de programa”. Segunda ela, o homem teria demonstrado “preferência” por meninas com idades entre 6 e 7 anos e afirmado manter “relacionamentos” com crianças entre 7 e 8 anos.

A denunciante apresentou cópias de conversas mantidas com o advogado via aplicativo de mensagens, incluindo imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças.

A Civil conseguiu identificar o suspeito como titular do aparelho celular, além de confirmar sua identidade por meio do reconhecimento fotográfico realizado pela mulher.

A polícia cumpriu um mandado de busca na casa do investigado e apreendeu aparelhos eletrônicos, como celulares e computadores.

Com ele, foram encontradas fotos e material envolvendo pornografia infantil, momento em que foi dada voz de prisão contra o advogado. O material apreendido na casa dele será encaminhado para perícia.

Fonte: Da Redação