Inscrições para o programa Apoio Universitário encerram próximo dia 30

As inscrições para Apoio Universitário terminam no próximo dia 30. O programa da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), oferece suporte financeiro para jovens universitários de baixa renda, a fim de minimizar os impactos das desigualdades socioeconômicas no acesso e na permanência no ensino superior. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos Android e IOs.

O programa não alivia apenas as dificuldades financeiras dos estudantes, mas também representa uma oportunidade de transformação pessoal, familiar e comunitária, reforçando o direito à educação com dignidade.

Ao investir mais de R$ 2,2 milhões por ano com recursos próprios, a Prefeitura de João Pessoa reforça também sua política de apoio à formação de capital humano. Isso reflete diretamente no desenvolvimento da cidade, com disponibilidade de profissionais mais qualificados no mercado. Atualmente 800 estudantes são beneficiados com o programa.

Um deles é o estudante Gabriel Santana dos Santos, morador do Cristo. Cursando o quinto período de Relações Internacionais na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Gabriel está atualmente desempregado. Ele conta que o recurso do Apoio Universitário tem sido fundamental para sua permanência no curso.

“Antes de ser contemplado, eu cheguei a conversar com minha mãe sobre a possibilidade de desistir do curso, porque eu não teria como me manter aqui. Quando soube do programa da Prefeitura, foi um alívio. Esse auxílio faz uma grande diferença para mim. Antes, tinha dias em que eu comia muito mal. Agora, com o recurso, eu consigo me alimentar melhor, viver com mais tranquilidade e focar nos estudos”, revela Gabriel, que é natural de Salvador (BA).

Ao permitir a manutenção do auxílio até a conclusão do curso, desde que o estudante mantenha a inscrição atualizada de forma efetiva, o programa contribui diretamente para a redução da evasão universitária — uma realidade comum entre alunos de baixa renda.

“O dinheiro também ajudou a folgar a responsabilidade da minha mãe. Ela é quem sustenta meus irmãos e ainda me ajuda com o pouco que tem. Desde que fui aprovado no programa, lá no início do meu segundo período, até agora, no quinto, o auxílio tem sido constante, e saber que ele vai me acompanhar até o final do curso me dá muita segurança. Está sendo essencial para eu continuar o curso”, acrescenta o estudante.

Podem se inscrever no programa Apoio Universitário estudantes matriculados em instituições públicas ou privadas de nível superior, incluindo beneficiários de programas como ProUni, Fies e PraValer.

É necessário residir em João Pessoa, estar inscrito no CadÚnico e apresentar documentos pessoais, acadêmicos, comprovantes de rendimento e, se for o caso, laudo médico para pessoas com deficiência.

Para esta edição, estão disponíveis 300 vagas, sendo 100 para estudantes inscritos no CadÚnico cujas famílias não recebem o Bolsa Família, com auxílio correspondente a 1/3 do salário mínimo vigente (R$ 506); e 200 para aqueles cujas famílias recebem o Bolsa Família, com auxílio de 1/6 do salário mínimo (R$ 253).

Serviço – Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, o programa disponibiliza três canais de contato, que funcionam em dias úteis, das 8h às 14h.

WhatsApp – (83) 99640-7294

Telefone fixo – (83) 3213-5354

E-mail: programaapoiouniversitario@gmail.com