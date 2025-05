Joinville x Barra FC ; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Esportes em Alta: Atualizações e Destaques do Mundo Esportivo em 16 de Maio de 2025

O universo dos esportes continua agitado com competições emocionantes em andamento, desde o futebol brasileiro até grandes ligas internacionais de esportes tradicionais e eletrônicos. Acompanhe abaixo as atualizações mais recentes de cada modalidade.

Futebol – Brasileirão Série D em Destaque Joinville x Barra FC

Amanhã (17/05), às 16h (horário de Brasília), o Joinville x Barra FC pela 5ª rodada do Grupo A8 da Série D. A partida promete ser decisiva, já que ambas as equipes estão no topo da tabela: o Barra lidera com 9 pontos, enquanto o Joinville aparece em 2º com 7. O confronto será realizado na Arena Joinville e pode definir a liderança isolada do grupo. Nas últimas seis partidas entre os times, o Joinville leva vantagem com 4 vitórias.

Basquete – NBA nos Playoffs

Na NBA, o Boston Celtics segue forte nos playoffs após vencer o New York Knicks por 115 a 108 no jogo 2 das semifinais da Conferência Leste. Já no Oeste, o Denver Nuggets lidera a série contra o Oklahoma City Thunder. As finais de conferência prometem grandes emoções.

Vôlei – Superliga Finalizada, Seleções em Ação

Com o fim da Superliga 2024/25, as seleções já se preparam para a Liga das Nações de Vôlei. O Brasil masculino estreia contra a Alemanha em 21 de maio. No feminino, Gabi e suas companheiras buscam reconquistar o título.

Fut7 e Futsal – Regionais Pegando Fogo

Nos estaduais de Fut7, destaque para o Bahia Prime, que lidera a liga local invicto. No futsal, o Magnus venceu o Corinthians por 4 a 2 pela LNF e mantém a liderança do grupo B.

Tênis – Roland Garros se Aproxima

Com início previsto para 26 de maio, Roland Garros será o próximo Grand Slam do circuito. Djokovic, Alcaraz e Jannik Sinner são os favoritos no masculino, enquanto Swiatek lidera as apostas no feminino.

MMA – UFC 302 em Preparação

O UFC 302, programado para 1º de junho, terá como luta principal Islam Makhachev vs. Dustin Poirier. Makhachev defende o cinturão peso-leve com favoritismo, mas Poirier busca uma última chance de ouro.

Esportes a Motor – Fórmula 1 e MotoGP

No próximo domingo (19/05), o GP da Emília-Romanha marca o retorno da F1. Verstappen lidera o campeonato, mas a Ferrari quer brilhar em casa. Na MotoGP, Bagnaia venceu a última corrida e subiu na tabela.

Tênis de Mesa e Vôlei de Praia

O Brasil conquistou duas medalhas no Aberto da Croácia de Tênis de Mesa. No vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia venceram etapa em Cancún e seguem como número 1 do ranking mundial.

Outras Modalidades

Pólo Aquático: Brasil se prepara para o Pan 2025 com amistosos internacionais.

Brasil se prepara para o Pan 2025 com amistosos internacionais. Hóquei no Gelo: NHL em semifinais; destaque para os Florida Panthers.

NHL em semifinais; destaque para os Florida Panthers. E-Sports: O CBLOL entra na fase eliminatória com a LOUD como favorita.

O CBLOL entra na fase eliminatória com a LOUD como favorita. Handebol: Seleção feminina estreia na Liga Sul-Americana em Buenos Aires.

Seleção feminina estreia na Liga Sul-Americana em Buenos Aires. Beisebol: MLB com liderança dos Dodgers na Liga Nacional.

MLB com liderança dos Dodgers na Liga Nacional. Futebol Americano: NFL offseason segue com trocas surpreendentes.

NFL offseason segue com trocas surpreendentes. Críquete: Índia venceu a Austrália na final da Asia Cup.

Índia venceu a Austrália na final da Asia Cup. Rugby: Nova Zelândia domina o circuito internacional.

Nova Zelândia domina o circuito internacional. Dardos, Sinuca Inglesa, Badminton, Ciclismo e outros esportes seguem em competições regulares, com destaque para o Tour da Califórnia e o Mundial de Floorball.

Conclusão

O mundo dos esportes está vibrante e repleto de competições imperdíveis. Fique ligado nos resultados, análises e previsões das principais modalidades com cobertura completa, especialmente do Brasileirão Série D, que ganha cada vez mais espaço no calendário esportivo nacional.

Onde assistir a Série D 2025

