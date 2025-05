Quais Filmes vão passar HOJE (18/05) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, CINEMAÇO E DOMINGO MAIOR, CORUJÃO; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 18/05/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes na Globo – Domingo, 18/05/2025: Aventura com Didi, heróis reais, robôs lutadores e muita ação com Eddie Murphy

O domingo, 18 de maio de 2025, na TV Globo está recheado de adrenalina, humor e emoção com a exibição de grandes filmes nas sessões Corujão II, Temperatura Máxima, Domingo Maior e Cinemaço. Desde produções brasileiras com o eterno Didi até clássicos dos anos 80 com Eddie Murphy, o dia promete agradar toda a família.

Corujão II — Didi, O Caçador de Tesouros

Horário: madrugada de sábado para domingo

Título original : Didi, O Caçador de Tesouros

: Didi, O Caçador de Tesouros País de origem : Brasil

: Brasil Ano de produção : 2006

: 2006 Direção : Marcus Figueiredo

: Marcus Figueiredo Elenco : Renato Aragão, Grazi Massafera, Eduardo Galvão, Francisco Cuoco

: Renato Aragão, Grazi Massafera, Eduardo Galvão, Francisco Cuoco Gênero: Comédia

A diversão começa logo na madrugada com Renato Aragão no comando de mais uma aventura hilária. Em Didi, O Caçador de Tesouros, Didi interpreta o mordomo do pequeno Pedro, de 10 anos. Quando os dois descobrem um mapa escondido em um baú antigo, embarcam em uma jornada cheia de confusões para encontrar um tesouro escondido em um hotel abandonado. Uma história leve e cheia de encantos para toda a família.

Temperatura Máxima — A Redenção

Horário: início da tarde de domingo

Título original : The Bravest

: The Bravest País de origem : China

: China Ano de produção : 2019

: 2019 Direção : Tony Chan

: Tony Chan Elenco : Xiaoming Huang, Yang Zi, Jiang Du

: Xiaoming Huang, Yang Zi, Jiang Du Gênero: Ação, Drama

A emoção toma conta da Temperatura Máxima com o impactante A Redenção, que mostra a coragem de bombeiros chineses ao enfrentarem um incêndio devastador causado pela explosão de um oleoduto em uma refinaria de petróleo. Inspirado em eventos reais, o filme traz cenas de ação intensas e homenageia os verdadeiros heróis do cotidiano.

Domingo Maior — Gigantes de Aço

Horário: noite de domingo

Título original : Real Steel

: Real Steel País de origem : EUA/Índia

: EUA/Índia Ano de produção : 2011

: 2011 Direção : Shawn Levy

: Shawn Levy Elenco : Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly

: Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly Gênero: Ação, Drama

O Domingo Maior apresenta uma história emocionante e futurista com Gigantes de Aço. No enredo, os combates de boxe passaram a ser protagonizados por robôs gigantes. Hugh Jackman interpreta um ex-lutador que, com a ajuda do filho, encontra e treina um robô aparentemente sucateado, dando início a uma improvável jornada de superação e redenção.

Cinemaço — Um Tira da Pesada 2

Horário: madrugada de domingo para segunda-feira

Título original : Beverly Hills Cop II

: Beverly Hills Cop II País de origem : Estados Unidos

: Estados Unidos Ano de produção : 1987

: 1987 Direção : Tony Scott

: Tony Scott Elenco : Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton

: Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton Gênero: Comédia, Ação

Fechando o domingo com chave de ouro, o Cinemaço traz um clássico da ação com toques de comédia. Um Tira da Pesada 2 acompanha Axel Foley (Eddie Murphy), que retorna a Beverly Hills para ajudar na investigação de uma série de crimes. Com seu estilo irreverente e cheio de improvisos, o detetive se envolve em confusões impagáveis enquanto resolve o caso.

Conclusão

Neste domingo, a TV Globo oferece um cardápio cinematográfico variado que vai do humor nostálgico com Didi ao espetáculo visual de robôs lutadores, passando por dramas reais e comédias policiais inesquecíveis. Prepare a pipoca e aproveite um dia inteiro de entretenimento de qualidade!

Tags: filmes na Globo, domingo na TV, Didi o Caçador de Tesouros, A Redenção, Gigantes de Aço, Um Tira da Pesada 2, Temperatura Máxima, Domingo Maior, Cinemaço, Renato Aragão, Eddie Murphy, Hugh Jackman, filmes de ação, comédia brasileira, drama chinês.

