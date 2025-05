Rumo ao centenário: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina retoma projeto Histórias de Bombeiros

Imagem: Divulgação / CBMSC

Em 2026, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina completa 100 anos de atuação. Uma trajetória marcada por conquistas e desafios, que só puderam ser alcançados e superados por meio da dedicação daqueles que optaram por dedicar as suas vidas a salvar outras vidas e patrimônios. Reviver essas histórias é o objetivo do Projeto Histórias de Bombeiros que busca resgatar memórias daqueles que são a base da corporação.

As entrevistas foram retomadas esse ano contando a trajetória de dedicação do subtenente Jacymir dos Santos de Oliveira. “As vitórias vão vir, as batalhas vão acontecer, mas as derrotas nos ensinam que é preciso levantar e continuar. A vida nos mostra que para Deus não importa quantas vezes caímos, mas quantas vezes nos esforçamos para nos reerguer.” É com essa filosofia que o subtenente Jacymir construiu sua trajetória no CBMSC.

Natural do Rio de Janeiro, da Brigada Paraquedista, Jacymir cresceu conhecendo vários cantos do Brasil, acompanhando a carreira militar do pai, membro da Marinha. Ao se aposentarem, a família escolheu Florianópolis para viver. E foi na Capital catarinense que a vida de Jacymir tomou um novo rumo.

A formação exigia muito: treinamentos intensivos, provas rigorosas – como a de condução de viaturas de emergência sob pressão real – e aulas com técnicas policiais, que incluíam até aulas sob efeitos de gás lacrimogêneo. Para Jacymir, toda essa preparação era mais uma etapa em sua busca constante de superação e evolução, agora voltada a salvar, e não a combater.

Após a formação, ele e seus colegas foram designados para o Grupo de Busca e Salvamento (GBS), onde ampliaram suas habilidades, tornando-se também guarda-vidas. Foi no GBS que Jacymir dedicou-se ao curso de salvamento e busca subaquática, além de ser um dos primeiros em Santa Catarina a se formar no Atendimento Pré-Hospitalar (APH) ministrado por paramédicos dos Estados Unidos.

Sua história no atendimento de emergências é marcada por inúmeros episódios emocionantes. Um deles aconteceu em uma madrugada na BR-101, em Palhoça, quando, ao atender uma colisão, encontrou uma criança gravemente ferida. Mesmo gravemente lesionada, a criança segurava firme a mão de Jacymir, implorando para viver. Apesar de todos os esforços e cuidados, a criança não resistiu. Esse episódio deixou uma marca profunda em sua vida, reforçando a importância da luta incansável do bombeiro pela vida de cada vítima.

Jacymir também participou de ocorrências complexas de incêndio, como o resgate dramático de um casal de idosos presos em um apartamento em chamas no 15º andar de um prédio. Com coragem e presença de espírito, superou obstáculos como baixa visibilidade, falta de água nas mangueiras e dificuldades de progressão, conseguindo salvar as vítimas em uma operação arriscada.

A dedicação ao serviço não se limitou ao combate a incêndios e salvamentos. Jacymir foi um dos pioneiros no atendimento de emergência sobre rodas, no ASU (Ambulância de Suporte de Urgência), tornando essa atividade sua paixão profissional. Trabalhou praticamente toda a sua carreira operando ambulâncias, cuidando de vítimas com um olhar humano e técnico cada vez mais apurado.

Seu legado no CBMSC é marcado pelo comprometimento, pela busca contínua por conhecimento, pelo trabalho em equipe e, acima de tudo, pelo amor à vida. Para Jacymir, o maior pagamento pelo trabalho de um bombeiro é ver o sorriso de gratidão de quem foi salvo, sentir que cumpriu a missão da melhor forma possível, sempre consciente de ser uma ferramenta nas mãos de Deus para ajudar o próximo.

Hoje, na reserva, subtenente Jacymir dos Santos de Oliveira carrega no peito as marcas de uma vida inteira dedicada ao lema que ele mesmo sintetiza: lutar até o fim pela vida de cada ser humano que cruzar seu caminho.

