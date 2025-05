Santa Cruz x Central; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Santa Cruz defende invencibilidade de 15 anos contra o Central em Caruaru pela Série D – Santa Cruz x Central

Neste domingo, dia 16 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Santa Cruz entra em campo para enfrentar o Central no Estádio Lacerdão, em Caruaru, pela 5ª rodada do grupo A3 do Campeonato Brasileiro Série D. O confronto carrega um ingrediente histórico importante: o Tricolor não perde para a Patativa em Caruaru há 15 anos, e busca manter essa invencibilidade para seguir firme na competição.

Santa Cruz x Central

O último revés do Santa Cruz na cidade aconteceu em 3 de março de 2010, quando o Central venceu por 1 a 0, com gol de pênalti de Ricardo Mucarbel, em partida válida pelo Campeonato Pernambucano. Desde então, foram nove partidas entre as equipes em Caruaru, com ampla vantagem coral: seis vitórias e três empates.

O histórico recente favorece o Santa Cruz, que venceu o último duelo no Lacerdão em 2024 por 1 a 0, com gol de Gilvan. Além disso, a equipe do Arruda tem mostrado consistência defensiva nas partidas fora de casa, fator crucial em torneios como a Série D, onde o equilíbrio predomina.

ASSISTIR Maringá x Botafogo-PB Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (18/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Figueirense x Ituano Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (18/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Retrospecto dos últimos confrontos entre Central e Santa Cruz em Caruaru:

2024 – Central 0x1 Santa Cruz

2021 – Central 1×1 Santa Cruz

2020 – Central 0x0 Santa Cruz

2016 – Central 0x1 Santa Cruz

2015 – Central 0x2 Santa Cruz

2015 – Central 1×2 Santa Cruz

2014 – Central 1×1 Santa Cruz

2012 – Central 1×2 Santa Cruz

2011 – Central 0x1 Santa Cruz

2010 – Central 1×0 Santa Cruz (última derrota coral)

Embora o Santa Cruz tenha vencido o Central por 4 a 2 em 2017, a partida não é considerada no recorte estatístico, pois foi disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, fora da cidade de Caruaru.

Momento das equipes no grupo A3 da Série D

Na atual edição da Série D, o Santa Cruz luta para se manter na zona de classificação e conta com o bom momento da equipe e a força de seu retrospecto como visitante. Já o Central tenta surpreender diante da sua torcida e quebrar um tabu que já dura mais de uma década.

ASSISTIR ABC x Anápolis Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (18/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR São Bernardo x Caxias Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (18/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A invencibilidade coral em Caruaru é mais do que uma estatística: representa um símbolo da superioridade recente do Santa Cruz sobre o rival local. Com um elenco competitivo e motivado, a Cobra Coral chega como favorita, mas sabe que, em torneios curtos como a Série D, todo cuidado é pouco, principalmente em partidas longe do Arruda.

Tags: Santa Cruz, Central, Série D, Futebol Pernambucano, Caruaru, Lacerdão, Campeonato Brasileiro Série D, grupo A3, invencibilidade, jogos ao vivo, Santa Cruz x Central

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.