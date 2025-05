Posted on

O Governo de Minas publicou neste sábado (8/3) a homologação parcial do resultado final do concurso público para a carreira de profissional de enfermagem (PENF). Essa é a primeira etapa para o início das nomeações dessa categoria profissional. No total foram ofertadas 741 vagas para a carreira de PENF, com a aprovação de mais de […]