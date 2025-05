Dia Mundial da Reciclagem: prefeitura promove gestão sustentável em Boa Vista com Ecopontos e Centro de Compostagem

Foto: Divulgação/Semuc



Reciclar é o processo de transformar materiais que não servem mais em novos produtos, reduzindo o desperdício e o acúmulo de descartes. Devido ao impacto no meio ambiente, a Prefeitura de Boa Vista tem investido mais na gestão sustentável de resíduos, promovendo o reaproveitamento e a redução de danos à natureza, garantindo uma cidade mais verde e sustentável para todos.

Em 2023, o município firmou parceria com a Associação Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI Brasil) para a instalação do Centro de Compostagem de Resíduos Orgânicos. E no ano seguinte, a prefeitura implantou dois ecopontos, um no Cidade Satélite e outro no Nova Cidade. De acordo com o prefeito Arthur Henrique (MDB), Boa Vista é uma cidade que cresce com responsabilidade e cuidado com o meio ambiente.

“Nos últimos anos, investimos em coleta seletiva nos prédios públicos, implantação de ecopontos e conscientização ambiental. Garantindo que os resíduos sejam destinados corretamente e que materiais recicláveis ganhem nova cara. Sempre investimos no nosso sistema de limpeza urbana, combatendo pontos de descarte irregular. Mas esse desafio não é só da prefeitura: é de toda a população”, disse.

Ecopontos de Boa Vista

Com papel fundamental na gestão de resíduos, os dois ecopontos são locais de entrega voluntária. Assim, a população pode descartar materiais recicláveis, como resíduos de construção civil, móveis velhos, resíduos de podas e jardinagem, papeis, papelões, plásticos, vidros e metais.

De 2024 a 2025, o ecoponto do bairro Cidade Satélite recebeu 33.160 quilos de materiais, sendo o resíduo de construção civil a maior entrega (12.690 kg), seguido das galhadas (10.320 kg). Já o do Nova Cidade, a população tem entregado mais podas de árvores, atingindo 10.320 quilos. Em seguida, aparecem os resíduos de obras, com 4.230 quilos.

Funcionando de terça-feira a sábado, das 8h às 18h, exceto feriados e pontos facultativos, os ecopontos atendem moradores de todos os bairros da capital. Cada pessoa pode fazer o cadastro e tem direito a descartar gratuitamente até 1 m³ mensal. Vale ressaltar que esses locais não recebem pilhas, lâmpadas, pneus, baterias, embalagens de óleo, lubrificantes, agrotóxicos, gesso, dentre outros.

Centro de Compostagem

Transformando resíduos orgânicos, como restos de alimentos e podas de árvores em composto orgânico, o Centro de Compostagem fecha o ciclo de nutrientes e, além disso, reduz o volume de resíduos no Aterro Sanitário. Segundo a gerente de projetos da AVSI Brasil, Juliana Leitão, mensalmente, o centro recebe 200 toneladas de resíduos orgânicos dos parceiros, contribuindo com a economia circular.

“Nossa análise química tem tido bons parâmetros, principalmente com o PH para o solo de Boa Vista. O material que recebemos aqui é de grandes geradores, como empresas e a Prefeitura de Boa Vista, que faz a poda das árvores da cidade e entrega os resíduos aqui, diariamente. O processo de decomposição tem duração de 90 dias. Depois o composto é ensacado e distribuído para a agricultura familiar”, contou.

De dezembro de 2023 a abril de 2025, o Centro de Compostagem recebeu 861 toneladas de resíduos orgânicos provenientes de alimentos e 1.651 toneladas de podas de árvores, totalizando 2.512 toneladas nesse período. Desde a implantação em Boa Vista, o local já evitou a emissão de 2.084,96 toneladas de gases do efeito estufa. Do início da operação, houve a produção de 273 toneladas de composto.

Dia Mundial da Reciclagem

O Dia Mundial da Reciclagem é celebrado anualmente em 17 de maio. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) estabeleceu essa data com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da reciclagem para o meio ambiente, assim como a sustentabilidade, reduzindo a poluição do solo, água e ar do planeta.

Fonte: Da Redação