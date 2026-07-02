Maior premiação nacional de IA para indústrias é lançada no Parque Tecnológico de Sorocaba e abre inscrições  – Agência de Notícias

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Indústrias com problemas reais e solucionadoras podem se inscrever no Desafio Brasileiro de Inteligência Artificial até 5 de maio de 2026

As empresas e solucionadoras interessadas já podem se inscrever no Desafio Brasileiro de Inteligência Artificial (DB-IA), a maior premiação de IA do Brasil para indústrias. As inscrições foram abertas nesta sexta-feira (20), durante o evento de lançamento da iniciativa, realizado no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), com alcance nacional e participação de atores de todo o país, e seguem até o dia 5 de maio. Elas devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.desafiobrasileirodeia.com.br. O edital completo está disponível no mesmo endereço.

O desafio é realizado pela Agência Inova, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com o apoio do Parque Tecnológico de Sorocaba.

O evento de lançamento contou com a presença dos deputados federais Tabata Amaral (PSB), impulsionadora do programa, e Vitor Lippi (PSD), do presidente da ABDI, Ricardo Capelli, da gerente de difusão e tecnologia da agência, Isabela Gaya, do diretor do FIT Instituto de Tecnologia e diretor de inovação da Flex, Carlos Ohde, do presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, e do diretor executivo da Agência Inova, André Santos.

Programa de alcance nacional voltado à conexão entre indústrias de todo o Brasil e solucionadoras de diferentes regiões do país, o DB-IA conecta empresas com demandas reais a startups, universidades e desenvolvedores capazes de criar soluções utilizando inteligência artificial.

O projeto selecionará 30 empresas que deverão fomentar e apoiar a implementação das tecnologias apresentadas pelos desenvolvedores. Cada uma receberá R$ 50 mil, totalizando R$ 1,5 milhão em premiação. Já as solucionadoras ganharão acesso direto ao mercado industrial e oportunidades de testes em ambientes reais, além de receberem mentorias especializadas para aprimoramento da solução.

Segundo dados da ABDI, a adoção da Indústria 4.0 pode reduzir custos industriais em pelo menos R$ 73 bilhões por ano no Brasil. Além disso, de acordo com estudo da Amazon Web Services (AWS), 95% das empresas brasileiras que adotaram IA relataram aumento na receita.

Para o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, os dados mostram o quanto a aplicação da inteligência artificial já deixou de ser uma tendência para se tornar uma necessidade estratégica da indústria. “Mais do que ganhos operacionais, esses números mostram como a inteligência artificial vem se tornando uma aliada na tomada de decisão dentro da indústria, permitindo respostas mais rápidas e assertivas diante de cenários cada vez mais complexos”, diz.

Nesse sentido, o diretor executivo da Agência Inova, André Santos, destaca que um dos grandes diferenciais do desafio é justamente levar a inovação para um ambiente real de aplicação, com foco em mudanças concretas. “Vamos além da experimentação, criando condições para que soluções sejam testadas, validadas e, principalmente, escaladas dentro do setor produtivo. Ao conectar solucionadoras a problemas verdadeiros da indústria, aumentamos significativamente as chances de gerar resultados efetivos.”

De acordo com o presidente da ABDI, Ricardo Capelli, as soluções desenvolvidas no âmbito do desafio visam atender a demandas da indústria brasileira, com potencial de aplicação em diferentes regiões do país.

Ainda conforme ele, a iniciativa deve impulsionar o progresso das empresas participantes e ampliar a visibilidade das solucionadoras no mercado. “Sempre que se aplicam soluções inovadoras nas empresas, há redução de custos e tempo de trabalho. Com isso, a produtividade e a competitividade aumentam. Assim, as empresas passam a vender mais, contratar mais, gerar mais renda, desenvolvimento e empregos, além de também investir mais em inovação. Cria-se um círculo virtuoso”.

Requisitos de participação

Podem participar empresas e desenvolvedores que enfrentem desafios ou tenham soluções nas áreas de processos, máquinas, pessoas, insumos, dados e energia. Os critérios para as indústrias se inscreverem são enquadramento ao objeto do edital, existência jurídica regular, regularidade documental, capacidade operacional mínima, concordância com as obrigações do edital, composição de grupo de trabalho proponente, enquadramento setorial e unidade produtiva ativa da indústria líder.

Já as solucionadoras precisam atender aos seguintes requisitos: clareza do problema e aderência aos objetivos do edital, impacto produtivo potencial, prontidão técnica e operacional, relevância setorial e potencial de replicação, viabilidade de desenvolvimento de prova de valor (PoV), coerência do projeto, impactos ESG, robustez técnica e maturidade da proposta, além de inovação e aplicabilidade prática.

Cronograma

20/03 a 05/05 – Prazo para inscrições dos desafios e das soluções

05/05 a 25/05 – Publicação do catálogo de soluções e matchmaking (relação de propostas que atendem aos desafios das indústrias)

25/05 a 03/07 – Inscrição dos projetos habilitados no catálogo

26/05 a 08/07 – Análise de mérito das propostas

13/07 – Convocação para elegibilidade e habilitação dos grupos de trabalho (GTs)

14/07 a 20/07 – Análise de elegibilidade e habilitação dos Gts

23/07 – Divulgação do resultado preliminar

23/07 a 30/07 – Prazo para interposição de recursos

06/08 – Divulgação dos recursos apresentados

06/08 a 13/08 – Prazo para apresentação de contrarrazões

25/08 – Divulgação do resultado dos recursos e contrarrazões

26/08 – Resultado final

27/08 a 02/09 – Elaboração dos contratos de adesão

18/09 – Evento de premiação

21/09 a 19/01/2027 – Mentorias, implantação das provas de valor e acompanhamento técnico

19/01 a 03/02 – Entrega dos relatórios finais

19/01 a 15/02 – Avaliação final dos resultados

26/02 – Apresentação dos resultados