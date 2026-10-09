Governo de Roraima sanciona novo Código Ambiental e moderniza legislação após 30 anos

O Governo de Roraima sancionou, nesta quinta-feira, 26, o novo Código de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, atualizando a legislação estadual após mais de três décadas.

A medida foi construída em parceria com a Assembleia Legislativa e estabelece um novo marco regulatório voltado à conciliação entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico.

A nova norma substitui o código vigente desde 1994 e se alinha às diretrizes do Código Florestal Brasileiro e ao ZEE (Zoneamento Ecológico-Econômico) do Estado. Entre os principais avanços estão a simplificação de processos e maior eficiência nos procedimentos de licenciamento ambiental.

Durante a assinatura, o governador Antonio Denarium destacou que a atualização elimina entraves históricos e fortalece o ambiente de negócios em Roraima.

“Após mais de 30 anos, atualizamos o Código Ambiental, retirando burocracias e dando mais agilidade aos licenciamentos. Isso garante mais segurança jurídica e liberdade para produtores e empreendedores, tanto na área rural quanto urbana e na infraestrutura”, afirmou.

O governador ressaltou ainda que o novo marco contribui para o crescimento sustentável do Estado.

“Com esse processo simplificado, avançamos para consolidar Roraima como referência nacional em legislação ambiental voltada ao desenvolvimento sustentável”, completou.

O presidente da ALE-RR, Soldado Sampaio, enfatizou o impacto da nova legislação para o setor produtivo.

“O Código Ambiental é uma ferramenta de transformação para o Estado. Após o ZEE e a Lei de Terras, avançamos com uma legislação moderna, que reduz burocracia, estimula a produção e fortalece o desenvolvimento”, afirmou.

Também presente na solenidade, o presidente da Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Wagner Severo, destacou os ganhos operacionais com a nova norma.

“Este é um novo marco para o desenvolvimento sustentável de Roraima. A partir de agora, teremos processos mais simples, céleres e eficientes, beneficiando diretamente produtores e empreendedores”, explicou.

O post Governo de Roraima sanciona novo Código Ambiental e moderniza legislação após 30 anos apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.