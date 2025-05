Fase final da modalidade ciclismo define representantes de Roraima nas competições nacionais

Mais de 40 atletas das categorias mirim, de 12 a 14 anos, e infantil, de 15 a 17 anos, masculino e feminino, participaram neste fim de semana da Fase Final – Etapa I da 52ª edição dos JERs (Jogos Escolares de Roraima), na modalidade Ciclismo.

As disputas ocorreram nesse sábado, 17, quando foi realizada a prova por pontos, e neste domingo, 18, com a prova de resistência, no Distrito Industrial, em Boa Vista. A somatória das duas provas definiu os representantes do Estado em duas competições nacionais, os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), que serão realizados no mês de outubro em Minas Gerais, e os Jogos da Juventude, que ocorrem no mês de setembro em Brasília.

A competição, realizada pelo Governo do Estado, por intermédio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) e em parceria com a FCR (Federação Ciclística de Roraima), reuniu 43 alunos atletas, de escolas públicas e privadas, dos municípios de Boa Vista, Amajari, Mucajaí e Pacaraima.

“A classificatória é definida pela soma das duas provas. O resultado final indica os atletas que vão participar dos Jogos Escolares Brasileiros, alunos de 12 a 14 anos, e os atletas que vão representar o Estado nos Jogos da Juventude, da faixa etária de 15 a 17 anos, tanto masculino quanto feminino”, explicou o presidente da FCR, Adriano Paulino.

Campeões destacaram empenho e apoio familiar

Com 17 anos, Ryann Lima Lira, aluno do Centro Educacional Sesc, compete desde os 12 anos, já representou Roraima em várias disputas interestaduais e ficou em primeiro lugar na categoria infantil.

Ele representará Roraima nos Jogos da Juventude e comentou seu desempenho na disputa deste domingo. “É uma competição difícil. Foram 50 minutos muito intensos de prova. Vamos para cima tentar uma medalha no meu último ano nos Jogos da Juventude”, disse.

Também ciclista, o pai de Ryann, Márcio Lira, falou sobre a trajetória do filho e o empenho para alcançar o sucesso. “Ele está treinando bastante, de segunda a domingo, então está forte. Além disso, ele é muito esforçado, estamos com esperança de que conseguirá um bom resultado este ano”, enfatizou.

Além dos Jogos da Juventude, Ryann Lima também participará pela FCR da Copa Norte e Nordeste de Ciclismo.

Com trajetória semelhante, Alissya Mourão, de 15 anos, aluna do Instituto Batista de Roraima, ficou em primeiro lugar também na categoria infantil e participará dos Jogos da Juventude.

“A expectativa é boa. Estou treinando bastante e espero garantir o primeiro lugar que consegui no ano passado, na potência máxima, e ter sucesso também nas provas de velocidade, de resistência e por ponto”, disse a ciclista que começou a pedalar com dez anos e participa de competições nacionais desde os 11 anos.

O pai de Alissya, Anderson Lima, também é ciclista e destacou a dedicação da filha e os frutos resultantes desse trabalho contínuo. “Ela me acompanhava para dar apoio e, com isso, começou a gostar de ciclismo. Passou a competir aqui no Estado em 2021. No ano passado, foi campeã do Norte-Nordeste e venceu uma disputa nos Jogos da Juventude. Continuamos treinando muito para superar as expectativas”, afirmou.

Uma conquista inspiradora

Jackellyne de Souza Aredes, de 15 anos, moradora da Comunidade Santa Inês, no município do Amajari, e aluna da Escola Estadual Indígena Professora Maria Luiza da Silva, conquistou o terceiro lugar na categoria infantil.

Esta é a segunda vez que ela fica entre as três primeiras colocadas em disputas dos Jogos Escolares e, ao falar sobre a participação na competição, expressou alegria e destacou a superação necessária para conquistar êxito.

“É um privilégio estar aqui, pois a dificuldade é muito grande. Moro na Comunidade Santa Inês, daqui para lá são mais de 200 quilômetros. Então participar dessa competição foi um privilégio maravilhoso”, afirmou.

Todo o trabalho desenvolvido pelo Governo para possibilitar a realização das disputas e a participação desses alunos foi destacado pelo coordenador operacional dos JERs, Enilson Lima.

“O Governo do Estado, a Secretaria de Educação e o Instituto de Desporto de Roraima estão trazendo o melhor do ciclismo com estrutura. O Governo não mediu esforços para fazer parceria com a Federação e realizar uma competição de primeira linha”, frisou o coordenador.

Classificação final

Na categoria de 12 a 14 anos, feminino, classificaram-se em primeiro, segundo e terceiro lugar, consecutivamente, Siane Rosa Simplício, aluna da Escola Estadual Vereador Francisco Pereira Lima, localizada no município de Mucajaí; Myrella Carvalho Figueiredo, da Escola Estadual Indígena Maria Luiza da Silva, do município de Amajari; e Maxsuelly Barros Peixoto, da Escola Estadual Indígena Tuxaua Raimundo Tenente, também do município de Amajari

Categoria de 15 a 17 anos, feminino, foram as três primeiras colocadas: Alissya Mourão Andrade, estudante do Instituto Batista de Roraima, Jhenyffer Barros de Almeida, do Instituto Federal de Roraima /Campus Boa Vista Zona Oeste; e Jackellyne de Souza Aredes, da Escola Estadual Indígena Professora Maria Luiza da Silva, situada no município de Amajari

Na categoria de 12 a 14 anos, masculino, formaram o pódio, em primeiro, segundo e terceiro lugar: Davi Trindade Barbosa, aluno da Escola Estadual Professora Diva Alves Lima; Antwone Santiago Gutierrez Paredes, do CEM. Coronel PM Derly Luiz Vieira Borges; e Murilo da Silva Sales, do Centro Educacional Sesc.

O resultado final da categoria de 15 a 17 anos, masculino, do primeiro ao terceiro colocado foi este: Ryann Lima Lira, estudante do Centro Educacional Sesc; Euclides Pasqualotto Filho, da Escola Estadual Antônio Ferreira de Souza; e Felipe Gabriel Oliveira Wanderley, do CEM. Vitória Mota Cruz.

O post Fase final da modalidade ciclismo define representantes de Roraima nas competições nacionais apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.