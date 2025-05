“HumanizAção” acolhe 17 pessoas em situação de rua nesta sábado (17) – Agência de Notícias

Posted on

José Roberto Amaral Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico Inaugurado há três anos no PIT (Parque de Inovação Tecnológica), o Centro de Inovação e Tecnologia da Nestlé Brasil já reuniu em sua plataforma 60 projetos e pesquisas, conexão com mais de 580 startups e parceria com mais de 70 universidades. A instalação do Centro […]