SONORA – Santa Catarina sedia maior feira de móveis do país em junho

Santa Catarina será sede da maior feira moveleira do país. A 41ª Feistock vai acontecer entre os dias 5 e 8 de junho no Parque Promosul, em São Bento do Sul, reconhecida como Capital Internacional dos Móveis desde 2015.

Em paralelo, ocorre o 2º Congresso Moveleiro e Inovação, que discute as novidades do mercado. Consolidada como a maior feira de móveis do país, a Feistock já recebeu quase 1 milhão de visitantes ao longo de suas edições.

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, ressalta que os eventos são importantes não só para a economia do estado, mas também para os consumidores que podem aproveitar móveis e outros itens a preço de fábrica:

SONORA

Entre os principais produtos em exposição estão colchões, cabeceiras, sofás, mesas, cadeiras, armários, bem como outros produtos para casa e escritório.

Em paralelo, o 2º Congresso Moveleiro e Inovação reunirá empresários, gestores e especialistas para discutir temas como tecnologia, mercado internacional, design, assim como gestão de pessoas.