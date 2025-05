Semana em MS será de tempo firme, calor e baixa umidade, com chance de pancadas isoladas – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul entre segunda-feira (19) e quinta-feira (22) indica predomínio de sol e poucas nuvens na maior parte do estado. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), essa condição está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e mais quente.

As manhãs continuam com clima ameno, com mínimas previstas entre 13°C e 16°C. Ao longo do dia, as temperaturas sobem rapidamente e podem atingir até 33°C, especialmente nas regiões norte, nordeste, sudoeste e pantaneira.

Confira os destaques por região:

– Sul, cone-sul e Grande Dourados: mínimas entre 13°C e 17°C e máximas de 27°C a 30°C.

– Sudoeste e Pantanal: mínimas entre 19°C e 25°C e máximas de 31°C a 33°C.

– Bolsão, leste e norte: mínimas de 16°C a 20°C e máximas entre 30°C e 32°C.

– Campo Grande: mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 29°C e 31°C.

Umidade e ventos

Devido à presença do ar seco, a umidade relativa do ar deve permanecer baixa, com índices entre 25% e 45%, o que requer atenção redobrada com hidratação e cuidados com a saúde, especialmente durante as tardes.

Os ventos sopram do quadrante leste, com intensidade entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas acima de 50 km/h em algumas regiões.

Possibilidade de chuva

Apesar do domínio do tempo seco, há chance de pancadas de chuva isoladas, principalmente nas regiões sul e sudoeste do estado. Essa possibilidade se deve à atuação de cavados em médios níveis da atmosfera, associados ao avanço de uma frente fria.

Taynara Foglia, Comunicação Governo de MS

Foto: Saul Schramm/Secom/Arquivo