Vila Jaraguá: obras de pavimentação começam a transformar o bairro – Prefeitura Municipal de Bonito

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de Bonito, iniciou a obra de pavimentação na Vila Jaraguá. O investimento é de R\$ 2.204.420,00.

A obra contempla serviços de drenagem e pavimentação das vias urbanas, com foco na melhoria da mobilidade e infraestrutura do bairro.

O prefeito Josmail Rodrigues destacou a importância da obra para os moradores:

“Essa pavimentação na Vila Jaraguá era um sonho antigo dos moradores, que agora começa a se tornar realidade. É mais uma conquista viabilizada por meio da parceria com o Governo do Estado. Agradeço ao governador Eduardo Riedel pelo apoio e pelo compromisso com o desenvolvimento de Bonito”, afirmou.

A execução da obra segue em andamento, com a Prefeitura e o Governo do Estado trabalhando juntos para atender às necessidades da população e melhorar as condições das vias urbanas do município.