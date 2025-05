ASSISTIR Cruzeiro x Corinthians SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (20/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Cruzeiro x Corinthians Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (19) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Cruzeiro, que busca a vitória sob seus domínios.

Cruzeiro x Corinthians Sub-20: Onde Assistir, Horário e Tudo Sobre o Confronto Pelo Brasileirão Sub-20

Nesta terça-feira, 20 de abril de 2025, às 15h (horário de Brasília), Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na Toca da Raposa II, em Minas Gerais, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV, que acompanha as emoções dessa importante competição da base nacional.

O duelo promete movimentar a parte intermediária da tabela e será decisivo para as pretensões das equipes na reta final da primeira fase do Brasileirão Sub-20, que em 2025 introduziu o sistema de rebaixamento. A partir deste ano, os três últimos colocados caem para a Série B Sub-20 em 2026.

Situação do Cruzeiro Sub-20 no Campeonato

O Cruzeiro chega para esta rodada ocupando a 9ª posição, com 14 pontos conquistados. A equipe soma quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas em 10 jogos. O ataque celeste balançou as redes 16 vezes, enquanto a defesa sofreu 15 gols, demonstrando certo equilíbrio no desempenho geral.

Sob o comando do técnico Luciano Dias, a Raposa busca se manter entre os oito primeiros colocados para avançar às quartas de final. A tradição do clube na base é um diferencial: o Cruzeiro já foi campeão da competição em quatro ocasiões (2007, 2010, 2012 e 2017) e chegou à final em 2024, sendo vice-campeão para o Palmeiras. Entre os destaques do time, estão Cauan Baptistella, meia de boa distribuição de jogo, e o goleiro Marcelo Eráclito, que vive ótima fase.

Situação do Corinthians Sub-20 no Campeonato

Já o Corinthians vive um momento mais delicado. Com 10 pontos, o Timão é apenas o 15º colocado, somando duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O time paulista marcou 14 gols e sofreu 20, evidenciando problemas defensivos que vêm prejudicando sua campanha.

Em 2024, o Corinthians teve um desempenho muito abaixo do esperado e terminou o torneio na 18ª colocação. Apesar de ter chegado à final duas vezes (2016 e 2022), o clube ainda persegue o título inédito do Brasileirão Sub-20. Comandado por Orlando Ribeiro, o time aposta na renovação e tenta reagir para escapar da zona de rebaixamento.

Prováveis Escalações

Cruzeiro Sub-20:

Marcelo Eráclito; Janderson, Bruno Alves, Gustavo Carvalho e Nicolas Pontes; Murilo Rhikman, Cauan Baptistella, Rhuan Gabriel e Filipe; Kenji e André.

Técnico: Luciano Dias

Corinthians Sub-20:

Cadu; Gabriel Caipira, Fernando Vera, Lorenzo e Denner; Caraguá, Bahia e Dieguinho; Pedro Thomas, Nicollas e Gui Negão.

Técnico: Orlando Ribeiro

Arbitragem

Árbitro principal: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Assistente 1: Douglas Almeida Costa (MG)

Assistente 2: Andressa Oliveira Pereira (MG)

VAR: Não haverá uso do árbitro de vídeo nesta fase

Formato do Brasileirão Sub-20 2025

A atual edição do Campeonato Brasileiro Sub-20 reúne os 20 clubes mais bem posicionados no Ranking da CBF. A primeira fase é disputada em turno único, com término previsto para o dia 23 de junho. Os oito primeiros colocados avançam às quartas de final, marcadas para os dias 31 de julho e 1º de agosto. As semifinais acontecem entre 20 e 21 de agosto, e a final será disputada em dois jogos nos dias 27 de agosto e 3 de setembro.

Além da conquista do título, o campeão garante vaga na Libertadores Sub-20 de 2026.

Onde Assistir Cruzeiro x Corinthians Sub-20 Ao Vivo

A partida entre Cruzeiro e Corinthians Sub-20 será transmitida ao vivo pelo canal SporTV, nesta terça-feira, às 15h, direto da Toca da Raposa II. O jogo é uma excelente oportunidade para acompanhar de perto os talentos da nova geração de dois dos maiores clubes do futebol brasileiro.

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?