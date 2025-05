Agência Minas Gerais | Com nova unidade em Contagem, Governo de Minas passa a contar com 55 UAIs em todas as regiões do estado

Relacionadas



O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou, nesta segunda-feira (19/5) da inauguração da segunda Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

A previsão é de que cerca de 600 mil pessoas sejam diretamente beneficiadas com a nova estrutura, que atenderá também moradores da capital e de Ibirité. Localizada no Shopping do Avião, a central vai disponibilizar mais de 400 atendimentos diários de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para a população.

























A expansão da disponibilidade de vagas para a emissão do documento tem sido um dos focos do Governo de Minas. Em abril, o estado atingiu a marca de 3 milhões de emissões da nova carteira de identidade, se consolidando como o estado que mais emitiu a CIN no Brasil.

Com esta inauguração, o Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), passa a contar com 55 UAIs espalhadas por todas as regiões, sendo oito na RMBH. Essas estruturas reúnem em um só lugar os principais serviços públicos para os cidadãos mineiros. Somente em 2024, as unidades foram responsáveis por mais de 5 milhões de atendimentos em todo o estado.





A abertura de novas UAIs facilita a vida dos mineiros, ao reduzir o deslocamento a outras localidades, até mesmo outros municípios, para realizar serviços públicos.

























UAI Contagem

A nova UAI Contagem, localizada no bairro Cidade Industrial, fortalece ainda mais a disponibilidade de serviços no município, que já conta com uma UAI instalada no Shopping Oiapoque, no Eldorado, com mais de 40 opções de serviços disponíveis.

Ambas as unidades de Contagem são geridas por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). A UAI Shopping do Avião foi projetada para atender com mais agilidade à crescente demanda por serviços de identificação na cidade. Por isso, ela é exclusiva para emissão da CIN.

Com 192 metros quadrados de área, local climatizado e estrutura moderna, a unidade conta com 20 guichês, além de dois postos de recepção e um totem de autoatendimento. A capacidade é de 440 atendimentos diários, disponibilizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Facilidade para o cidadão

As UAIs promovem o acesso a serviços públicos e o exercício da cidadania para toda população. Serviços como emissão da carteira de identidade, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), solicitação de seguro-desemprego, cadastro no CadÚnico, entre outros, podem ser realizados com facilidade e agilidade pelos cidadãos nas unidades.

As centrais buscam simplificar a prestação dos serviços públicos por meio da inovação e da tecnologia, com um atendimento humano e qualificado. O serviço mais buscado em 2025 foi a emissão da primeira via da CIN, com 170.188 atendimentos para essa demanda, e mais 35.666 pedidos de entrega da carteira de identidade.







Diariamente, são oferecidas 12 mil vagas para esse serviço em todo o estado. Outro tipo de atendimento bastante solicitado é o relacionado a veículos e habilitação de condutores.

Os atendimentos são realizados nas unidades somente com agendamento prévio, feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG (www.mg.gov.br) e aplicativo MG App Cidadão. Diversos serviços prestados nas unidades também estão disponíveis em formato virtual nestes canais e nas páginas dos órgãos responsáveis.