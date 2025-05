Dedicação e afeto: pedagogos de Boa Vista ajudam a construir futuro das crianças 

Foto: Divulgação Semuc



Eles não apenas ensinam letras e números, mas também respeito, empatia, cidadania e sonhos. No Dia do Pedagogo, celebrado nesta terça-feira, 20, a Prefeitura de Boa Vista homenageia os profissionais que atuam diretamente na formação das novas gerações e que, com amor e compromisso, fazem da sala de aula um espaço de transformação.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino conta com 3.081 pedagogos, sendo 3.053 efetivos e 28 temporários. São profissionais que, todos os dias, plantam sementes de conhecimento, cidadania e esperança. Do mesmo modo, muito além do papel de ensinar conteúdos escolares, esses educadores acolhem, escutam, orientam e constroem vínculos afetivos que fazem toda a diferença na vida de cada aluno.

Entre histórias e conquistas

Com 29 anos de experiência, Pedro Souza se formou em Pedagogia e História. Mestre em Educação, ele atua na Rede Municipal de Ensino desde 2005. Para o profissional, ser pedagogo vai além do conteúdo: é uma missão de vida.

“Ser pedagogo é planejar e aplicar estratégias que despertem nos alunos o prazer de aprender. Uma aluna que tive na 1ª série, desmotivada e repetente, foi transformada com incentivo e responsabilidade. Fiz dela líder da turma, devolvi sua autoestima. Hoje, ela é empresária. Isso mostra que nosso papel vai além da sala de aula”, disse.

Afeto dos pedagogos que transforma desde a infância

Assim, na Educação Infantil, a professora Sthefanny Pereira também vive a pedagogia como missão diária. Em três anos de atuação, ela enxerga o seu trabalho como um compromisso com a formação humana desde os primeiros passos.

“Ser pedagoga é acreditar no poder da educação para mudar realidades. É um processo de troca, afeto e crescimento. Um dia, perguntei o que as crianças queriam ser quando crescessem. Uma me respondeu que queria ser professora como eu, porque eu ganhava muitos desenhos. Aquilo me emocionou. Na infância, o carinho é a maior forma de reconhecimento”, comentou.

Com histórias como a do Pedro e da Sthefanny, Boa Vista mostra que a educação acontece todos os dias em pequenos gestos e que os pedagogos são os principais arquitetos do futuro que queremos construir.

Fonte: Da Redação