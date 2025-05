Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Segunda (19/05/2025)

Por MRNews



Por maisalma.com

Nesta terça-feira, o céu traz uma combinação de aspectos que favorecem o planejamento e a clareza de intenções. A Lua transita em Virgem, estimulando o senso prático, o cuidado com detalhes e a busca por organização na vida cotidiana. Mercúrio bem posicionado contribui para uma comunicação mais fluida e decisões mais racionais, enquanto Vênus e Marte ainda trocam energias sutis que mexem com os sentimentos e os desejos.

Confira agora as previsões para cada signo do zodíaco com cor da sorte e número do dia:

Áries (21/03 – 20/04)

Hoje é um bom dia para colocar em prática uma ideia que vinha sendo adiada. A energia do dia favorece ações planejadas e responsáveis. Cuidado com a impulsividade em conversas com colegas ou familiares.

Cor da sorte: Vermelho

Vermelho Número: 11

Touro (21/04 – 20/05)

Com a Lua em harmonia com seu signo, você se sentirá mais produtivo e focado. Use esse momento para resolver pendências financeiras e cuidar da saúde física. Evite teimosia em assuntos afetivos.

Cor da sorte: Verde-escuro

Verde-escuro Número: 4

Gêmeos (21/05 – 20/06)

O dia traz boas oportunidades para alinhar sua rotina e resolver assuntos domésticos. No amor, uma conversa sincera pode mudar o rumo de um relacionamento. Dê atenção aos detalhes no trabalho.

Cor da sorte: Azul-claro

Azul-claro Número: 17

Câncer (21/06 – 21/07)

A sensibilidade aumenta, mas será importante usá-la com sabedoria. Evite absorver problemas dos outros. Foco no autocuidado e na sua paz interior. Uma boa noite de descanso fará milagres.

Cor da sorte: Branco

Branco Número: 29

Leão (22/07 – 22/08)

Você estará mais criativo e disposto a se expressar com autenticidade. Aproveite para se destacar no trabalho ou conquistar aquela pessoa especial. Só evite exageros no ego.

Cor da sorte: Dourado

Dourado Número: 8

Virgem (23/08 – 22/09)

Com a Lua no seu signo, você sentirá maior controle das emoções e clareza mental. É um dia excelente para organizar documentos, planejar as próximas semanas e cuidar do corpo.

Cor da sorte: Cinza

Cinza Número: 23

Libra (23/09 – 22/10)

Evite se sobrecarregar tentando agradar a todos. Hoje, o foco deve estar no que é prioridade para você. Um tempo de qualidade sozinho pode trazer respostas importantes.

Cor da sorte: Rosa

Rosa Número: 12

Escorpião (23/10 – 21/11)

Há grande chance de se destacar em situações que exigem análise e estratégia. No campo afetivo, a energia está mais reservada, ideal para vínculos profundos e sinceros.

Cor da sorte: Vinho

Vinho Número: 6

Sagitário (22/11 – 21/12)

Mantenha os pés no chão. Ainda que haja vontade de mudar tudo de uma vez, o dia pede foco e disciplina. No amor, evite discutir por ciúmes ou desconfianças desnecessárias.

Cor da sorte: Roxo

Roxo Número: 20

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Você terá uma visão mais clara sobre questões profissionais e de longo prazo. Use esse momento para traçar metas e visualizar seu progresso. Alguém do passado pode ressurgir.

Cor da sorte: Marrom

Marrom Número: 10

Aquário (21/01 – 19/02)

Ideias originais ganham força, mas será preciso paciência para implementá-las. Questões espirituais ou filosóficas podem te instigar. Bom momento para cursos, leituras e debates saudáveis.

Cor da sorte: Turquesa

Turquesa Número: 15

Peixes (20/02 – 20/03)

Você pode sentir certa instabilidade emocional, mas com organização e apoio de quem confia, tudo se equilibra. Relações próximas pedem mais escuta do que conselhos. Escute sua intuição.

Cor da sorte: Lilás

Lilás Número: 3

Dica do dia: Este é um excelente momento para avaliar metas de curto prazo e eliminar excessos que dificultam o progresso. A energia virginiana inspira a limpeza não só do ambiente, mas também da mente e do coração.

