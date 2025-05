Guaratinguetá tem fim de semana movimentado no esporte – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

O último final de semana foi marcado por importantes participações esportivas de Guaratinguetá em diferentes modalidades, destacando o talento e a dedicação dos nossos atletas.

Na sexta-feira (16), o time de basquete masculino venceu com grande vantagem a equipe de Cruzeiro na fase regional dos Jogos da Juventude, com o placar de 74 a 31. A vitória garantiu a classificação para a semifinal, que será disputada nesta segunda-feira (19), às 20h, contra São José dos Campos, na casa do adversário.

No sábado (17), foi a vez do vôlei de areia entrar em quadra. Apesar da derrota para São José por 2 sets a 0 (21×10 / 21×11), a equipe de Guaratinguetá demonstrou muita garra e representou bem o município na competição.

Já no domingo (18), o destaque foi para o karatê. Ao todo, 14 atletas passaram pelo processo de graduação, com exame e troca de faixa, em um evento que celebrou o esforço e a evolução desses alunos na arte marcial.

Mais um fim de semana de orgulho para o esporte guaratinguetaense!