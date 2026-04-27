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NOTA OFICIAL – Decreto de Luto Oficial de um dia – Agência de Notícias

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26 de abril de 2026

15:36

Por: Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do prefeito Rodrigo Manga e suas atribuições legais, decreta luto oficial de um dia pelo falecimento do senhor Cássio Luiz Ceresini, conhecido como “Cassinho da Vila”, presidente da Associação Atlética Vila Carvalho.

Cassinho também fez parte da comissão técnica e diretoria da tradicional equipe sorocabana de Vila Carvalho. Atuou, ainda, pelo Clube Atlético Montenegro, Associação Atlética Avenida e Paranazinho Futebol Clube, conquistando títulos da Taça Cidade de Sorocaba e deixando importante legado para essa categoria esportiva.

Neste momento de dor e saudade, manifestamos respeitosamente nossos sentimentos à família e amigos.

Prefeitura de Sorocaba
Sorocaba, 26 de abril de 2026

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