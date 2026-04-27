NOTÍCIAS

Jovem é presa por atacar homem com facão após acusá-lo de traição em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Jovem é presa por atacar homem com facão após acusá-lo de traição em Boa Vista


Pronto Socorro Dr. Francisco Elesbão – Foto: Lara Muniz/Arquivo/Roraima em Tempo

Uma jovem de 22 anos foi presa suspeita de tentar matar um homem, 49, a golpes de facão, na madrugada desse domingo, 26, no Centro de Boa Vista.

Quando a Polícia Militar chegou ao local do crime, encontrou a vítima em via pública, bastante ensanguentada e com um corte profundo no pescoço, além de ferimentos na cabeça, ombro esquerdo e costas. Apesar da gravidade, o homem estava consciente.

Os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Geral de Roraima.

À PM, ele relatou que estava com a suspeita, com quem tinha pouco tempo de convivência. Os dois haviam ingerido bebida alcoólica em um estabelecimento e, depois, seguiram para o apartamento da vítima

Já no imóvel, continuaram consumindo álcool, momento em que o homem adormeceu e acordou sendo atacado com golpes de facão.

Conforme o relato, durante a agressão, a jovem afirmou que estaria sendo traída após ver mensagens no celular da vítima. Houve luta corporal, e o homem conseguiu fugir para a rua e pedir ajuda.

Quando os policiais chegaram ao apartamento, a suspeita já havia fugido, levando a arma utilizada no crime.

Após buscas, a PM encontrou a mulher em uma conveniência no bairro Mecejana. Ela estava com o facão e, além disso, apresentava marcas de luta corporal.

A suspeita não negou o crime e recebeu voz de prisão.

De acordo com a equipe médica do HGR, a vítima sofreu lesão grave na região do pescoço e precisou de cirurgia.

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Com menor ocorrência de incêndios florestais, Governo de MS mantém alerta e atuação dos bombeiros

Posted on Author boavistaagora.com.br

Com controle e redução dos focos de incêndios florestais e áreas queimadas no Pantanal e também no Cerrado, o Mato Grosso do Sul mantém a atuação para proteger os biomas por meio do trabalho de prevenção e combate realizado pelo CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar). Mesmo sem registro de grandes incêndios florestais até agora, a […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Secretaria de Educação inicia formação presencial com diretores do Sul de Minas para planejamento do ano letivo de 2026

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Encontro com Diretores, promovido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), deu início à formação com gestores do Sul de Minas, segundo grupo previsto no evento. O encontro faz parte da estratégia da pasta para o planejamento do ano letivo de 2026 e segue até terça-feira (27/1), com a participação de […]
NOTÍCIAS

Equipes do programa “HumanizAção” acolhem 21 pessoas em situação de rua neste sábado (24) – Noticias

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por: Secom As equipes do programa “HumanizAção” realizaram, ao longo deste sábado (24), em diferentes regiões da cidade, ações de abordagem social especializada a pessoas em situação de rua. Ao todo, as equipes prestaram atendimentos a 36 pessoas, sendo que 21 delas aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS), onde são disponibilizados aos […]