Jovem é presa por atacar homem com facão após acusá-lo de traição em Boa Vista



Pronto Socorro Dr. Francisco Elesbão – Foto: Lara Muniz/Arquivo/Roraima em Tempo



Uma jovem de 22 anos foi presa suspeita de tentar matar um homem, 49, a golpes de facão, na madrugada desse domingo, 26, no Centro de Boa Vista.

Quando a Polícia Militar chegou ao local do crime, encontrou a vítima em via pública, bastante ensanguentada e com um corte profundo no pescoço, além de ferimentos na cabeça, ombro esquerdo e costas. Apesar da gravidade, o homem estava consciente.

Os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Geral de Roraima.

À PM, ele relatou que estava com a suspeita, com quem tinha pouco tempo de convivência. Os dois haviam ingerido bebida alcoólica em um estabelecimento e, depois, seguiram para o apartamento da vítima

Já no imóvel, continuaram consumindo álcool, momento em que o homem adormeceu e acordou sendo atacado com golpes de facão.

Conforme o relato, durante a agressão, a jovem afirmou que estaria sendo traída após ver mensagens no celular da vítima. Houve luta corporal, e o homem conseguiu fugir para a rua e pedir ajuda.

Quando os policiais chegaram ao apartamento, a suspeita já havia fugido, levando a arma utilizada no crime.

Após buscas, a PM encontrou a mulher em uma conveniência no bairro Mecejana. Ela estava com o facão e, além disso, apresentava marcas de luta corporal.

A suspeita não negou o crime e recebeu voz de prisão.

De acordo com a equipe médica do HGR, a vítima sofreu lesão grave na região do pescoço e precisou de cirurgia.

Fonte: Da Redação

