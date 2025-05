Inscrições abertas para novas turmas de brigadistas voluntários em Nova Iguaçu

A Prefeitura de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para a formação de mais duas turmas da Brigada Florestal Voluntária. Para participar do curso, basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semam/cursos e se inscrever gratuitamente até 26 de maio. Os selecionados serão capacitados para atuar no combate a incêndios florestais.

A preferência das vagas é para moradores de Nova Iguaçu com idade a partir de 18 anos, sem restrições médicas para a prática de atividades físicas e com bom condicionamento aeróbico. Os selecionados irão participar de dois dias de curso previstos pela programação.

O módulo teórico será realizado no auditório da Casa do Professor, sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), e vai detalhar os principais fundamentos nas ações de prevenção e resposta aos incêndios florestais. Já o módulo prático irá consistir no reconhecimento do território da Serra do Vulcão e na simulação de combate às chamas no local. As aulas estão previstas para acontecer nos dias 5 e 6 (primeira turma) e 10 e 11 de junho.

Somente no primeiro trimestre deste ano, foram atendidos seis registros de incêndios florestais em Nova Iguaçu, totalizando 28,77 hectares queimados. Metade das ocorrências foi na Área de Proteção Ambiental (APA) Tinguá, a mais afetada pelas chamas, com 14,8 hectares destruídos pelo fogo. As APAS de Jaceruba (7,52 hectares) e Gericinó-Mendanha (6,45 hectares) também sofreram com as queimadas nos três primeiros meses de 2025.

Os danos poderiam ter sido ainda maiores se não fosse a atuação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), por meio da Brigada Florestal Voluntária, uma parceria entre as secretarias municipais de Defesa Civil (SMDC) e de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM). As ações são coordenadas pela Guarda Municipal Ambiental (GAM).