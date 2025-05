Megaoperação integrada realiza ações de serviços e zeladoria e recolhe 15 toneladas de inservíveis nas proximidades do viaduto “Marcos Jacob”

Fotos: Michelle Alves

Uma megaoperação integrada da Prefeitura de Sorocaba, coordenada pela Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) e que contou com a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) e equipes do programa “HumanizAção” e de outras secretarias municipais, ocorreu em pontos estratégicos do Parque das Laranjeiras, Zona Norte da cidade, na terça-feira (20). Durante as ações, foram recolhidas 15 toneladas de inservíveis nas proximidades do viaduto Marcos Jacob e na Rua José Bello.

A iniciativa mobilizou quatro viaturas da GCM, mais quatro caminhões, três vans do “HumanizAção”, uma do Serviço de Obras Sociais (SOS), outra da Cooperativa de Trabalho Social de Egressos e Familiares de Egressos de Sorocaba e Região (Coopereso), além de cerca de 50 servidores públicos, para realizar averiguações, coibir a criminalidade e eventuais irregularidades administrativas, bem como fazer abordagens sociais e o mapeamento de pessoas em situação de rua. Ao todo, sete pessoas foram abordadas, sendo que três foram encaminhadas para comunidade terapêutica, para receber tratamento de dependência química.

Os inservíveis recolhidos eram, em sua maioria, colchões e papelão molhados, pedaços de móveis apodrecidos, vegetação e entulhos. Quanto à limpeza, uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) realizou a limpeza dos locais, com um caminhão-pipa.

Também houve serviços de zeladoria no bairro, executados por 35 reeducandos do sistema prisional semiaberto, incluindo roçagem de mato alto em próprios municipais e poda de árvores, mais a limpeza de córrego e galerias pluviais, pela equipe do Saae/Sorocaba.

Além da Sesu e da Sema, a iniciativa envolve as secretarias municipais de Mobilidade (Semob); do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae); Serviços Públicos e Obras (Serpo), Saúde (SES); Cidadania (Secid) e do SOS.

“Realizar essa megaoperação nas proximidades do viaduto Marcos Jacob e adjacências é garantir todo o trabalho do Poder Público Municipal à0 população do bairro, coibindo ocorrências nos locais visitados. Assim, mantemos a segurança controlada, bem como o serviço de zeladoria em dia, tornando essa região mais tranquila”, disse o secretário da Sesu, João Alberto Corrêa Maia.

Os munícipes podem acionar as forças de segurança, em caso de constatação de perturbação do sossego, eventos clandestinos ou outras irregularidades. O contato pode ser feito pelos telefones: 153 (GCM) e 190 (PM) ou, ainda, pelo site da Prefeitura (on-line), na Central de Atendimento ao Munícipe, 24h por dia, sete dias por semana: http://www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento.

Em relação ao “HumanizAção”, a população pode colaborar com as atividades do programa, informando os locais da cidade onde haja pessoas em situação de rua, necessitando de cuidados e acolhimento, assim como doando roupas, cobertores e alimentos. Os contatos são pelo WhatsApp (15) 99666-2636, 24h por dia, ou pelos telefones: (15) 3229-0777, do SOS, e (15) 3212-6900, da Secretaria da Cidadania (Secid).