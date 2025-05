Thunder x Timberwolves ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (20/05), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Thunder x Timberwolves hoje, HOJE (20) as 21h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Ourinhos x Santo André ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (21/05) – PALPITES, Liga Basquete Feminina

Franca x Pinheiros ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS NBB HOJE (21) – PALPITES NOVO BASQUETE BRASIL

Thunder x Timberwolves: Onde assistir ao jogo 1 da final da Conferência Oeste da NBA hoje (20/5)

A bola vai subir nesta terça-feira (20/5), às 21h30 (horário de Brasília), para o primeiro duelo da final da Conferência Oeste da NBA entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves. A partida será realizada no PayCom Center, em Oklahoma City, e marca o início de uma série que definirá quem representará o Oeste na grande final da liga.

As duas equipes chegam embaladas após campanhas dominantes nos playoffs. O Thunder eliminou o Memphis Grizzlies com uma varrida de 4 a 0 e depois despachou o atual campeão Denver Nuggets por 4 a 2. Já o Timberwolves impressionou ao superar o Los Angeles Lakers (4 a 1) e o Golden State Warriors (4 a 1), mostrando força e consistência.

ASSISTIR Fluminense x Grêmio SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

ASSISTIR Fortaleza x Palmeiras SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

A série é disputada no formato melhor de sete. O primeiro time que vencer quatro partidas avança à final da NBA. Caso seja necessário, o jogo 7 será novamente em Oklahoma, devido à melhor campanha do Thunder na temporada regular.

Onde assistir Thunder x Timberwolves hoje (20/5)

A transmissão do jogo 1 entre Thunder e Timberwolves será feita pelos seguintes canais e plataformas:

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

(streaming) NBA League Pass (streaming oficial da liga)

Os fãs de basquete poderão acompanhar cada detalhe do duelo, que promete ser eletrizante desde o início, com estrelas como Shai Gilgeous-Alexander pelo Thunder e Anthony Edwards pelo Timberwolves protagonizando lances de tirar o fôlego.

Reta final da NBA 2025

Enquanto o Oeste já conhece seus finalistas, a Conferência Leste ainda está em disputa. New York Knicks e Indiana Pacers se enfrentam pela outra vaga na grande final da NBA. O vencedor deste confronto duelará contra quem levar a melhor entre Thunder e Timberwolves.

Prepare-se para uma noite de muita emoção e alto nível técnico em quadra. A temporada 2024/2025 da NBA está chegando ao fim com confrontos de peso, e tudo começa hoje, às 21h30 (de Brasília), com Thunder x Timberwolves ao vivo.

Tags: NBA 2025, Thunder x Timberwolves, final Conferência Oeste, onde assistir NBA, ESPN, Disney+, NBA League Pass, basquete ao vivo.