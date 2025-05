Praças de Boa Vista passam por serviço de revitalização

Foto: Divulgação Semuc



As praças públicas de Boa Vista são verdadeiros cartões-postais da cidade, projetadas com foco no bem-estar da população.

Ao todo, mais de 60 espaços estão distribuídos pelos bairros, oferecendo ambientes adequados para lazer, prática de atividades físicas e convivência social. Para garantir que esses locais continuem bem cuidados, a Prefeitura mantém um trabalho contínuo de revitalização e manutenção.

Atualmente, dez praças estão com cronogramas de serviços. Que incluem pintura de pisos, brinquedos e muretas, além de reparos em alambrados, calçadas, pavimentação com paver, meios-fios e paisagismo.

“As praças de Boa Vista tem projeção para locais seguros e acolhedores para lazer, esporte e convivência. Por isso, mantemos uma rotina constante a fim de deixar esses espaços sempre lindos e organizados. No entanto, a preservação também depende da colaboração da população, que tem um papel fundamental em zelar pelo patrimônio público e evitar atos de vandalismo”, destacou o secretário municipal de Conservação Pública, Daniel Lima.

Reconhecimento nacional reflete os avanços em planejamento urbano

Esse cuidado com os espaços públicos é um dos fatores que contribuem para o destaque da capital roraimense a nível nacional. Boa Vista foi reconhecida como a 3ª cidade mais sustentável da Região Norte no Ranking de Cidades Sustentáveis, divulgado durante a 6ª edição do Smart City Expo Curitiba 2025.

Assim, a avaliação levou em conta 43 indicadores, distribuídos em cinco pilares: prosperidade, gestão, bem-estar, segurança e infraestrutura e serviços públicos — áreas em que Boa Vista vem se destacando com iniciativas eficientes e planejadas.

Um exemplo concreto desse avanço é a Praça Cabos e Soldados, no bairro Caranã, que está recebendo novas calçadas e área de estacionamento. Essas melhorias refletem o compromisso da gestão com o planejamento urbano e têm sido reconhecidas e valorizadas pela população, que observa os impactos positivos dessas transformações em sua rotina.

O empresário Carlos Rogério de Souza, de 45 anos, e sua filha Clara Fernandes, de 5 anos, moradores do bairro Cauamé, são um exemplo disso. Durante um passeio pelo Centro da cidade, eles notaram as transformações feitas na parte superior da Orla Taumanam, um dos principais pontos turísticos da capital.

Além disso, o local recebeu a implantação de meio-fio, 700m² de calçamento com blocos de concreto, barreira de proteção metálica às margens do rio, nova iluminação de LED, instalação de bancos e mesas. Todo o espaço também será contemplado com pintura geral, valorizando ainda mais a área pública.

“Esse espaço na Orla é excelente para o lazer das famílias. É um ambiente tranquilo, acolhedor, e a Prefeitura tem se empenhado cada vez mais na manutenção e melhoria desses espaços. Mas é fundamental que cada cidadão também faça sua parte e cuide do bem público”, ressaltou Carlos.

Fonte: Da Redação