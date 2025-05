Ourinhos x Santo André ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (21/05)

Por MRNews



A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Ourinhos x Santo André HOJE (21) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

LBF ao vivo com imagens aqui

Ourinhos x Santo André W: Onde assistir ao vivo, livescore e tudo sobre o jogo da LBF Feminina em 21/05/2025

Franca x Pinheiros ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS NBB HOJE (21) – PALPITES NOVO BASQUETE BRASIL

ASSISTIR Fluminense x Grêmio SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Nesta quarta-feira, 21 de maio de 2025, Ourinhos W e Santo André W se enfrentam em mais um emocionante duelo pela Liga de Basquete Feminina (LBF). A partida está marcada para às 19h30 (horário de Brasília) e promete ser um confronto direto entre duas equipes tradicionais do basquete feminino brasileiro. Neste artigo, você confere onde assistir Ourinhos W x Santo André W ao vivo, últimas notícias, odds das principais casas de apostas, desempenho recente das equipes e o histórico do confronto.

Onde assistir Ourinhos W x Santo André W ao vivo

A partida entre Ourinhos e Santo André contará com transmissão ao vivo por live stream nas principais casas de apostas que oferecem streaming esportivo, como Bet365, Betano e Estrelabet. Para ter acesso, é necessário estar cadastrado e com saldo disponível ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Além disso, o Flashscore.com.br disponibiliza o livescore em tempo real, com estatísticas ao vivo, pontuação por período, desempenho individual e muito mais.

Odds das principais casas de apostas

As cotações refletem o favoritismo de Ourinhos para esta partida, considerando o bom momento da equipe na LBF:

ASSISTIR Fortaleza x Palmeiras SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

ASSISTIR Internacional x Botafogo SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Betano : Ourinhos: 1.15 Santo André: 4.70

: Estrelabet : Ourinhos: 1.13 Santo André: 5.25

: Aposta Ganha : Ourinhos: 1.12 Santo André: 4.44

:

Essas odds mostram que as casas de apostas enxergam Ourinhos como grande favorito para vencer em casa.

Retrospecto recente das equipes

Ourinhos W chega embalado para este confronto, com três vitórias nos últimos cinco jogos:

Vitória sobre Maringá por 82 a 63

Derrota para o Corinthians (60-74)

Vitória sobre SESI Araraquara (73-56)

Vitória contra Campinas (57-51)

Derrota fora de casa para o Corinthians (49-65)

Já Santo André W vive momento mais instável:

Derrota para Campinas (57-59)

Vitória sobre Sodie Mesquita (82-66)

Vitória sobre São José (80-63)

Duas derrotas consecutivas para São José (88-91) e Sodie Mesquita (65-89)

Confronto direto (H2H)

No último confronto entre as duas equipes, disputado em 12 de março de 2025, Ourinhos venceu Santo André fora de casa por 73 a 65, confirmando sua superioridade naquele momento da temporada.

Historicamente, os jogos entre Ourinhos e Santo André são equilibrados, mas a fase atual favorece a equipe do interior paulista, que busca consolidar-se entre as favoritas da temporada.

Considerações finais

O duelo entre Ourinhos W x Santo André W, válido pela LBF Feminina, promete fortes emoções e será fundamental para ambas as equipes na reta decisiva da fase classificatória. Ourinhos busca manter sua boa sequência e se firmar entre as primeiras posições, enquanto Santo André tenta se recuperar e surpreender fora de casa.

Para quem gosta de apostar em basquete feminino ou simplesmente acompanhar o melhor da LBF, esta partida é uma excelente oportunidade de ver talento, tática e rivalidade em quadra.

Tags: Ourinhos W x Santo André W ao vivo, onde assistir LBF Feminina, live stream LBF 22/05, apostas basquete feminino, odds Ourinhos x Santo André, basquete feminino Brasil, livescore LBF 2025

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.