Vasco x Operário, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

O jogo entre Vasco x Operário marcado para acontecer nesta 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem VASCO que vai buscar a vitória em seus domínios.

Vasco x Operário: onde assistir ao vivo, escalações e tudo sobre o duelo decisivo na Copa do Brasil

Nesta terça-feira (20), às 19h (horário de Brasília), o estádio de São Januário será palco de um confronto decisivo entre Vasco e Operário pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. O embate marca o jogo de volta da eliminatória, e após o empate por 1×1 na ida, em Ponta Grossa, o duelo segue totalmente indefinido. Quem vencer, avança; em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O confronto atrai as atenções dos torcedores vascaínos e paranaenses e promete fortes emoções em campo e grande audiência fora dele. A partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado SporTV e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view e streaming.

Vasco aposta em confiança renovada com Fernando Diniz

Depois de uma sequência instável, o Vasco chega para este jogo com o ânimo renovado. A vitória convincente por 3×0 sobre o Fortaleza no último final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, elevou a moral da equipe cruzmaltina. Essa foi a primeira vitória sob o comando de Fernando Diniz, treinador recém-chegado a São Januário, que já começa a imprimir seu estilo de jogo no elenco.

Diniz terá à disposição uma equipe que mescla juventude e experiência. O time provável do Vasco tem:

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

O técnico aposta na força ofensiva de Vegetti e na criatividade do meio-campo para furar a sólida defesa do time paranaense. A torcida vascaína promete fazer sua parte, esgotando os ingressos e transformando São Januário em um verdadeiro caldeirão.

Operário chega embalado e promete dificultar

O Operário-PR, também conhecido como Fantasma, não se intimida com o favoritismo do adversário. Após vencer o Botafogo-SP por 3×0 na Série B, jogando no Couto Pereira, o time comandado por Bruno Pivetti chega embalado ao Rio de Janeiro. Atualmente, a equipe ocupa a 5ª colocação na tabela da Série B e vive bom momento técnico e físico.

Para o duelo contra o Vasco, o técnico Pivetti deve manter a base do time titular com:

Elias; Thales, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Juan Zuluaga e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Allano e Daniel Amorim.

A equipe aposta no bom posicionamento defensivo e nos contra-ataques rápidos para surpreender o time da casa. Boschilia, ex-Internacional, é o cérebro da equipe e pode ser um diferencial.

Arbitragem e detalhes técnicos

O árbitro da partida será Sávio Pereira Sampaio (DF), com assistência de Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF). O árbitro de vídeo (VAR) será Charly Wendy Straub Deretti (SC).

A expectativa é de um jogo equilibrado, com os dois times buscando a classificação sem correr muitos riscos. A Copa do Brasil é conhecida por proporcionar grandes surpresas e não será diferente neste confronto.

Onde assistir Vasco x Operário ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através das seguintes plataformas:

SporTV (TV por assinatura)

(TV por assinatura) Premiere (pay-per-view e streaming)

Além disso, portais como o abcdmaior.com.br farão a cobertura completa em tempo real, com análises, bastidores e entrevistas exclusivas após o jogo.

Análise de Dados

