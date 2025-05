AVISO DE PAUTA: Estado e Celesc anunciam obras e convênio para regularização do fornecimento de energia na Praia do Ervino

O Governo do Estado de Santa Catarina e a Celesc realizam nesta quinta-feira, 22, às 9h, em São Francisco do Sul, cerimônia conjunta para dois anúncios na área de infraestrutura elétrica: a assinatura da ordem de serviço para o início das obras da nova Subestação e Linhas de Transmissão São Francisco do Sul, com investimento de R$ 100 milhões, e a formalização do convênio para regularização do fornecimento de energia na Praia do Ervino, que prevê R$ 7,5 milhões em obras. O evento contará com a presença do governador Jorginho Mello, do presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, e de autoridades locais.

Serviço