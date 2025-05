Governo de Santa Catarina protocola reajuste de 9% para servidores da Saúde

Foto: Divulgação /SES

O governador Jorginho Mello encaminhou à Alesc na segunda-feira, 19, o projeto de lei que garante reajuste linear de 9 % a todos os servidores da rede estadual de Saúde. O texto também eleva a gratificação de desempenho: dos atuais 70% para 80 % já em maio, e de 80% para 90% em dezembro.

Para a categoria médica, além do aumento linear de 9 %, está em curso a revisão do pagamento por produtividade, com implementação prevista ainda para 2025, conforme acordo firmado com a classe.

Construída em consenso com representantes dos trabalhadores, a proposta foi o primeiro ato oficial de Jorginho Mello após sua missão oficial nos Estados Unidos. O reajuste será quitado em duas parcelas: a primeira na folha de maio e a segunda em dezembro. Caso a votação na Alesc ocorra após o fechamento da folha de pagamento, a diferença será paga retroativamente.

O governador anunciou ainda a abertura de novo concurso público para a Saúde – o primeiro em 13 anos. O edital, programado para 2025, contemplará diversas especialidades, reforçando o quadro de profissionais do Estado.